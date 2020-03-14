Общество
РБКДерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
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Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
Общество
Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Энергетика
Трамп заявил, что США закупят большие объёмы нефти для резерва
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты, пользуясь низкой ценой на нефть, закупят большие объёмы сырья для заполнения своих хранилищ.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
Ограничения начнут действовать в полночь 13 марта и коснутся рейсов во Францию, Испанию, Германию и Италию и обратно.
Происшествия
На лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Общество
США обвинили в мошенничестве россиянина Дениса Сотникова
Власти США обвинили россиянина Дениса Сотникова в причинении ущерба инвесторам на 26 миллионов долларов путем мошенничества, говорится в сообщении на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Армия и оружие
В годовщину финской войны историки раскрыли, кому помогала Германия
Сведения Аптекаря подтверждает и историк Олег Киселёв. Он добавил, что Германия во время той войны поставляла финнам зенитные автоматы.
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Футбол
Ахмат — Динамо 2:3
Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Культура
Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»
Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
Энергетика
Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США
Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Футбол
Винисиус Жуниор рассказал, почему отказался от перехода в «Барселону»
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, как принимал решение перейти в мадридский клуб.
Кино
Премьеру «Форсажа-9» перенесли почти на год из-за коронавируса
Девятая часть культовой гоночной франшизы кинокомпании Universal должна была выйти в прокат 20 мая, но коронавирус сорвал планы продюсеров, заставив перенести дебют почти на год.
Здоровье
В Екатеринбурге больная с пневмонией пожаловалась, что не может сдать анализ на коронавирус
Пациентке даже отказались делать снимок легких.
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии возросло до 27
Накануне минздрав Белоруссии сообщил о том, что число пациентов с выявленным коронавирусом в стране возросло до 21 человека.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сделала МРТ из-за острых болей
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли призналась в чувствах звезде «Великолепного века»
Актриса призналась, что когда-то была влюблена в коллегу, и эти чувства не исчезли до сих пор.
Энергетика
Белоусов прогнозирует «новую устойчивую реальность» с ценой нефти $35
России предстоит жить в «новой устойчивой реальности» с ценой нефти в $35 за баррель, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Общество
Кипр частично закрывает въезд для иностранцев
С воскресенья, 15 марта, Республика Кипр вводит 15-дневный запрет на въезд на свою территорию для иностранных граждан, не имеющих аккредитацию в этой стране.
Футбол
Решение о приостановке КХЛ и РПЛ принято
По информации источника, принципиальное решение о приостановке сезона в РПЛ принято на уровне министерства спорта.
Шоу-бизнес
Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова
Вчера популярный певец Алексей Чумаков праздновал день рождения.
Общество
Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показывают пляжные фото
Пляжные фото появились как в Instagram 31-летней Татьяны, так и в Instagram 74-летнего Петросяна.У дамы - день рождения, возлюбленной Петросяна исполнился 31 год.