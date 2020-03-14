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Общество Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.

Общество США обвинили в мошенничестве россиянина Дениса Сотникова Власти США обвинили россиянина Дениса Сотникова в причинении ущерба инвесторам на 26 миллионов долларов путем мошенничества, говорится в сообщении на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Кино Премьеру «Форсажа-9» перенесли почти на год из-за коронавируса Девятая часть культовой гоночной франшизы кинокомпании Universal должна была выйти в прокат 20 мая, но коронавирус сорвал планы продюсеров, заставив перенести дебют почти на год.