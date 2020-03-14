Общество

РБКРБКДерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

Дерипаска: последствия от эпидемии коронавируса будут серьезнее, чем от развала СССР

Znak.comвчера в 20:37

Дерипаска призвал закрыть границы России из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 19:59

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

РБКвчера в 17:08

Дерипаска предупредил о возможных последствиях вируса серьезнее развала СССР

Дождьвчера в 18:02

Дерипаска призвал закрыть границы и ввести полный карантин в России

Forbesвчера в 17:53

Олег Дерипаска призвал ввести в России полный карантин минимум на 60 дней в связи с угрозой коронавируса

Эхо Москвывчера в 19:05

Дерипаска призвал срочно ввести в России карантин на 60 дней и полностью закрыть границы

URA.Ruвчера в 16:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:00, Ашберн
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения»

МордовМедиа вчера в 02:18
Политика

В Кремле прокомментировали обнуление президентских сроков Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что норма об ограничении количества президентских сроков остается в Конституции, исключение делается только для действующего главы государства и носит разовый характер.
Дождь 12 марта в 06:44
Технологии

Apple проведет конференцию для разработчиков в онлайн-формате

Впервые в истории компании Apple конференция WWDC 2020 пройдет в онлайн-формате, сообщает RNS со ссылкой на официальный пресс-релиз.
Piter.tv вчера в 13:29
Происшествия

Мужчина погиб в результате падения дерева на машину на востоке Москвы

Водитель автомобиля погиб в результате падения дерева от сильного ветра на востоке Москвы.
ТАСС вчера в 06:19
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Слово и Дело 01:53
Общество

В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который вводит свободное посещение столичных школ по усмотрению родителей.
РБК 02:48
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса для легких

Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.
РИА Новости 00:01
Армия и оружие

Сирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов

Военные США на своей базе в Эт-Танфе в Сирии проводят подготовку боевиков из террористических организаций, а затем отправляют их проводить диверсии в провинции Идлиб и других регионах – рассказал задержанный бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абделла Соуда.
Газета.Ru 02:31
Экономика

Кудрин дал прогноз развития России при нынешних ценах на нефть

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин дал прогноз развития российской экономики при нынешних ценах на нефть, сообщает «Интерфакс».
Ведомости 12 марта в 08:02
Культура

Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»

Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
Киноафиша России вчера в 09:10
Политика

Климкин захотел спеть гимн Украины в Крыму и Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, нормализуются отношения между Киевом и Москвой.
РИА Новости вчера в 08:29
Общество

В ВОЗ назвали Европу центром пандемии коронавируса

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ, на брифинге в Женеве назвал Европу центром пандемии нового коронавируса.
ИнфоСМИ вчера в 13:07
Наука

Ученые выяснили, в какой части мозга зарождается страх

Ученые обнаружили, что во время стрессовой ситуации гиппокамп выдает реакцию на определенный контекст, кодируя его в память, а миндалевидное тело активирует реакцию в виде страха и другие защитные функции.
Anonsens вчера в 18:37
Политика

В России установили личности 96 ветеранов Латышского легиона СС

В Москве в понедельник впервые назовут имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые еще живы и находятся сейчас в таких странах, как США, Великобритания, Канада, Бразилия, Австралия, Аргентина и Латвия.
РИА Новости 02:11
Шоу-бизнес

Юлия Барановская с детьми побывала на Байкале

Юлия Барановская часто путешествует с детьми. На этот раз телеведущая решила исполнить свою мечту.
Летидор вчера в 08:00
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском вчера в 15:10
Авто

Появилась информация о новом Chevrolet Niva

Обновленная Chevrolet Niva, которая до конца 2020 года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится куда сильнее, чем предполагалось ранее.
Автоновости дня вчера в 05:19
Общество

Собянин усилил меры по противодействию коронавирусу

Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Агентство Москва 02:45
Футбол

ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные

В связи с эпидемией коронавируса ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные.
Soccer.ru вчера в 17:23
Общество

В Краснодарском крае выявили случай заражения коронавирусом

Четыре новых случая зафиксированы в Москве, еще по одному эпизоду выявлено в Краснодаре и Калининграде, передает «Интерфакс» .
Юга.ру 12 марта в 12:41
Космос

Рогозин заявил о необходимости создать новый космический корабль

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.
Взгляд.ру вчера в 11:40
Политика

Парламент Якутии одобрил федеральный законопроект о поправках к Конституции РФ

На внеочередном пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии 12 марта депутаты большинством голосов одобрили проект федерального закона о поправках к Конституции РФ.
Якутия Daily 12 марта в 05:20
Политика

МИД Китая заподозрил военных США в завозе коронавируса в Ухань

Пекин, 13 марта 2020, 08:19 — REGNUM Новый тип коронавируса COVID-2019, который в настоящее время стремительно распространяется по миру, в город Ухань китайской провинции Хубэй завезли американские военные.
REGNUM вчера в 01:19
Энергетика

Белоусов назвал стоимость нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал цену в $35 за баррель нефти «новой устойчивой реальностью».
Национальная служба новостей вчера в 15:32
Общество

Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
ТАСС вчера в 19:12
Футбол

У хавбека «Нюрнберга» диагностировали коронавирус

«Нюрнберг» сообщил, что у полузащитника команды Фабиана Нюрнбергера диагностирован коронавирус.
Матч ТВ 01:57
Экономика

Правительство рассмотрит законопроект о защите инвестиций

Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о защите иностранных инвестиций, заявил в ходе совещания с российскими инвесторами у президента РФ Владимира Путина глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 11 марта в 06:50
Политика

Кипр частично закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса

Власти Кипра для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 с понедельника, 15 марта, закроют въезд для иностранцев, которые не имеют аккредитации в этой стране.
РБК вчера в 22:17
Авто

Украинский ЗАЗ стал собирать автомобили Lada

Как сообщил пресс-секретарь корпорации «Укравто» Дмитрий Скляренко, украинский ЗАЗ начал выпуск тестовых партий российских моделей Lada в рамках аудита, об их серийном выпуске речь не идет.
Тарантас Ньюс 02:45
Политика

Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, меценат, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент». Бывший руководитель объединённой компании «Русал» и En+ Group.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное