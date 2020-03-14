Общество
РБКДерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
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Общество
СМИ: Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
Американский предприниматель, основатель компании Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров.
Происшествия
Лицензия пилота самолета, на котором летел Сала, была просрочена
Лицензия пилота разбившегося самолета, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала, была просрочена, авария произошла после потери контроля над воздушным судном при развороте, говорится в итоговом докладе о расследовании катастрофы.
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube
Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.
Футбол
ФИФА разрешил клубам не отпускать футболистов на матчи сборных
Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение разрешить клубам не отпускать футболистов в расположение национальных команд на международные матчи, которые запланированы на март и апрель, сообщается на официальном сайте организации.
Происшествия
В деле Захарченко пропали 250 тысяч долларов
27 февраля сообщалось, что Захарченко предъявили новые обвинения, которые касаются получения им взяток в размере 800 тысяч рублей от предпринимателя в виде оплаты проживания в отелях Сочи.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Футбол
На собрании РПЛ обсудят возможную приостановку турнира
Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса.
Энергетика
США увеличат стратегический запас нефти
В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
Общество
В России за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
На территории России за сутки инфекцию COVID-19 диагностировали еще у 11 человек. Трое из заболевших находятся в Петербурге.
Энергетика
Белоусов прогнозирует «новую устойчивую реальность» с ценой нефти $35
России предстоит жить в «новой устойчивой реальности» с ценой нефти в $35 за баррель, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Общество
Правительство объявило о новых мерах борьбы с коронавирусом
С 13 марта Россия временно останавливает пассажирские авиаперевозки с Италией, Германией, Францией, а также с Испанией.
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассказала о своем разводе
В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Армия и оружие
Жители Донецка сообщили об артобстреле
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Здоровье
Стали известны симптомы коронавирусной инфекции у детей
Китайские ученые из Медицинского университета Гуанчжоу и Научно-технологического университета Макао пришли к такому выводу, изучив десять случаев развития коронавирусной инфекции у детей, родственники или знакомые которых заразились SARS-CoV-2 в первой половине февраля.
Общество
Врач из Италии описала смерть умирающих от коронавируса
Врач из итальянской больницы рассказала о последних минутах жизни тех, кто умирает от коронавируса.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Музыка
Российские артисты начали массово отменять свои выступления в Европе
Российские артисты массово отменяют свои концерты в Европе, следует из афиш европейских концертных агентств и билетных агрегаторов.
Общество
Польша закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.
Здоровье
Врач назвал основные угрозы коронавируса для России
Врач Владимир Будянский назвал 4 главные опасности в случае вспышки коронавируса в России.
Футбол
Головин переподписал контракт с «Монако» до 2024 года
Полузащитник футбольного клуба "Монако" и сборной России Александр Головин поставил подпись под новым соглашением с монегасками.
Общество
Чехия из-за коронавируса полностью закрыла границы для иностранцев
В Чехии с 16 марта запретили гражданам страны и иностранцам с правом временного или постоянного проживания выезжать за границу.
Наука
Основой для универсальной фрикционной площадки стал молотый кофе
Команда инженеров создала универсальную фрикционную площадку, которая создает высокую силу трения при контакте с разными поверхностями.
Армия и оружие
Столкновение между джихадистами и местными жителями произошло на севере сирийского Идлиба
Армия и оружие
СМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике
Два российских бомбардировщика 9 марта пролетели над американским лагерем Seadragon, развёрнутом в Арктике на время учений.
Экономика
Эксперты: в 2020 году более 60 регионов РФ могут остаться без резервов
В 2020 году 62 региона России могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.
Игры
GTA 6 могут анонсировать 20 марта
Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.