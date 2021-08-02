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Дерипаска предупредил о повторении китайских ошибок в России

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил о том, что из-за введения экспортных пошлин отечественные металлургические компании уже потеряли 50 миллиардов долларов, которые могли бы пойти на инвестиции.
Lenta.ru
Дерипаска является председателем наблюдательного совета и основателем компании "Базовый элемент".
Finam.Ru
По оценке авторов статьи, новые законы китайских регуляторов привели к тому, что акции местных компаний подешевели на $1,5 трлн.
РБК
Полученные средства власти направят на компенсацию потерь от роста цен на металлопродукцию, в том числе в гособоронзаказе.
РБК

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Дерипаска оценил потери российских металлургов от экспортных пошлин

Наша версия12:19

Дерипаска предупредил о повторении китайских ошибок в России

Lenta.ru04:41

Дерипаска оценил потери российских металлургов от экспортных пошлин

РБК09:23

Дерипаска оценил потери российских металлургов от экспортных пошлин

Секрет фирмы05:42

Дерипаска оценил потери бизнеса от экспортных пошлин на металл в $50 млрд

Первый Севастопольский10:09

Дерипаска считает, что российские металлурги потеряли уже $50 млиллиардов

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