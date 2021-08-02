Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил о том, что из-за введения экспортных пошлин отечественные металлургические компании уже потеряли 50 миллиардов долларов, которые могли бы пойти на инвестиции.
Участники Большой норильской экспедиции - 2021, которую проводит Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН), проведут гидрологическую экспертизу Норило-Пясинской водной системы и оценят темпы восстановления ее биоразнообразия.
Планы России стать крупным игроком на рынке антиковидных вакцин и заработать миллиарды долларов на поставках «Спутника V» в другие страны рискуют не реализоваться из-за того, что контракты на вакцину находятся на грани срыва в связи с задержками и сложностями с производством, передает ИА SakhaNews.