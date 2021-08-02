Россия не сумела стать крупным игроком на рынке вакцин против коронавируса COVID-19

Планы России стать крупным игроком на рынке антиковидных вакцин и заработать миллиарды долларов на поставках «Спутника V» в другие страны рискуют не реализоваться из-за того, что контракты на вакцину находятся на грани срыва в связи с задержками и сложностями с производством, передает ИА SakhaNews.