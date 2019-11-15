Общество

REGNUMREGNUMДерипаска предъявил США список замороженных там активов

Список замороженных в США из-за антироссийских санкций активов предъявили в американском суде юристы Олега Дерипаски, передаёт 15 ноября РБК. Перечень «подсанкционных» активов впервые был предъявлен юристами Дерипаски американской стороне.
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с чего всё началось

Дерипаска впервые раскрыл «замороженные» активы в США

RUSAL America вернулась к полноценной деятельности в начале 2019 года, когда Минфин США снял санкции с Rusal после уступки Дерипаской контроля над компанией.
РБК06:34

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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:19

Дерипаска впервые назвал заблокированные в США активы из-за санкций

Дождь10:07

РБК: Дерипаска раскрыл данные о замороженных в США активах

ТАСС09:16

Адвокат Дерипаски сообщил о замороженных в США активах бизнесмена

News.ru09:38

Юристы Дерипаски впервые раскрыли заблокированные в США активы миллиардера

Forbes08:29

СМИ узнали, какие активы Дерипаски были заблокированы в США из-за санкций

Коммерсантъ07:45

Дерипаска впервые назвал заблокированные в США активы

Ведомости07:24
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Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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