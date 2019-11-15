RUSAL America вернулась к полноценной деятельности в начале 2019 года, когда Минфин США снял санкции с Rusal после уступки Дерипаской контроля над компанией.

с чего всё началось

Список замороженных в США из-за антироссийских санкций активов предъявили в американском суде юристы Олега Дерипаски, передаёт 15 ноября РБК. Перечень «подсанкционных» активов впервые был предъявлен юристами Дерипаски американской стороне.

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