Никита Мазепин не уверен, что его проблемы с машиной Haas решены

Российский гонщик Haas Никита Мазепин не уверен в том, что его проблемы закончатся после уверенных выступлений на этапах в Монако и Азербайджане, которые он на равных провел с напарником по команде Миком Шумахером.