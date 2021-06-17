Дерипаска призвал Россию взять пример с нищей страны
Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал Центробанк активнее смотреть в сторону цифровых валют в качестве платежного средства.
По словам бизнесмена, нежелание регулятора идти нога в ногу с развитием финансовых технологий сродни суеверию, а пресс-релизы о «развитии цифрового рубля» больше похожи на отписки.
Сальвадор признал крупнейшую криптовалюту мира официальным платежным средством на прошлой неделе.
Дерипаска подчеркнул, что ЦБ не может дать ответа, когда страна «получит реальный фининструмент, обеспечивающий независимость во внешнеторговых расчетах», а вместо этого «предпочитает закручивать гайки и обсуждать допуск подростков к торговле на бирже».