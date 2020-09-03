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REGNUM
REGNUM

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

Москва, 3 сентября 2020, 16:38 — REGNUM Москву следует перестать содержать за счёт других регионов. Об этом 3 сентября заявил основатель ГК «РУСАЛ» Олег Дерипаска на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.В источнике
С чего всё началось
Znak.com

Олег Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» налогами крупных промышленников

Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал налоговую политику федерального правительства, призвав перестать кормить Москву за счет крупных компаний и регионов. Такое заявление он сделал накануне в ходе дискуссии на III Столыпинском форуме. Люди хотят достатка, среднего достатка.
Znak.com02:08
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Pravda.Ru

Миллиардер-металлист призвал Москву «не раздевать регионы до трусов»

Pravda.Ru04:59
Компания

Дерипаска призвал перестать «кормить» Москву за счет регионов

Компания03:28
Собеседник

Дерипаска раскритиковал финансовую политику Кремля: бизнес справится лучше

Собеседник03:28
Говорит Москва

Олег Дерипаска призвал пересмотреть налоговую политику российского правительства

Говорит Москва03:24
Znak.com

Олег Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» налогами крупных промышленников

Znak.com02:08
Тайга.инфо

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

Тайга.инфо00:03
REGNUM

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

REGNUMвчера в 09:38

Главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с питанием

Состояние Алексея Навального могло быть спровоцировано каким-либо из нескольких факторов, такими, как диеты, алкоголь, стресс, переутомление, перегрев на солнце, считает главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
РИА Новости05:03
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Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известия03:36
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Алтайский суд приговорил экс-полковника МВД к пяти годам «строгача» за участие в схеме Вадима Надвоцкого

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор пенсионеру органов внутренних дел Евгению Гречишкину, который был посредником в коррупционной схеме бывшего начальника УЭБиПК ГУ МВД по Алтайскому краю Вадима Надвоцкого.
Банкфакс05:08

Опального отца Сергия проверят на возможные преступления в монастыре

Ранее депутат Марченко призвал Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить сообщения о насильном удерживании людей в монастыре, в том числе детей, а также о возможных побоях и отмывании денег.
Lenta.ru04:51
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