Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

Москва, 3 сентября 2020, 16:38 — REGNUM Москву следует перестать содержать за счёт других регионов. Об этом 3 сентября заявил основатель ГК «РУСАЛ» Олег Дерипаска на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.В источнике
С чего всё началось
Znak.com

Олег Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» налогами крупных промышленников

Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал налоговую политику федерального правительства, призвав перестать кормить Москву за счет крупных компаний и регионов. Такое заявление он сделал накануне в ходе дискуссии на III Столыпинском форуме. Люди хотят достатка, среднего достатка.
Znak.com02:08
Подробнее о событии
Pravda.Ru

Миллиардер-металлист призвал Москву «не раздевать регионы до трусов»

Pravda.Ru04:59
Компания

Дерипаска призвал перестать «кормить» Москву за счет регионов

Компания03:28
REGNUM

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

REGNUMвчера в 09:38
Говорит Москва

Олег Дерипаска призвал пересмотреть налоговую политику российского правительства

Говорит Москва03:24
Znak.com

Олег Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» налогами крупных промышленников

Znak.com02:08
Тайга.инфо

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

Тайга.инфо00:03
Собеседник

Дерипаска раскритиковал финансовую политику Кремля: бизнес справится лучше

Собеседник03:28

Глава Архангельской области раскритиковал оптимизацию в здравоохранении

Архангельск, 3 сентября 2020, 22:52 — REGNUM Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что оптимизация в здравоохранении не учла особенности территорий и не везде сыграла в плюс.
Глава Архангельской области раскритиковал оптимизацию в здравоохранении
REGNUMвчера в 15:52

В Камчатский медицинский колледж поступило рекордное число студентов

Более 200 студентов поступили в Камчатский медицинский колледж в 2020 году, заявила замдиректора по учебно-методической работе образовательного учреждения Светлана Коровашкина 4 сентября, сообщает пресс-служба правительства Камчатки.
ИА Красная Весна05:38

В небо над Петербургом в честь 75-летия Победы поднялись 2 тыс. дронов

Шоу квадрокоптеров получило название "Мирное небо", оно стало одним из мероприятий в рамках Года памяти и славы, признанных сохранить память о Победе во Второй мировой войне, привить и укрепить чувство сопричастности каждого жителя России, вне зависимости от его возраста, к историческим событиям 1939-1945 годов.
ТАССвчера в 16:59
74

Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСБ наверняка доложит Владимиру Путину выводы по переданной Белоруссией записи о фальсификации заявлений, якобы подтверждающих версию отравления Алексея Навального.
РИА Новости05:48
255

Сергей Шойгу поделился планами экспедиций на Курильские острова

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал о том, когда пройдёт отложенная большая экспедиция по Курильским островам и о восстановлении взлётно-посадочной полосы времён японской оккупации благодаря термальным источникам.
Комсомольская правдавчера в 04:30
2

На Сахалине нашли тело мальчика, сбежавшего из дома-интерната

Прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту гибели 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома-интерната для умственно отсталых детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в пятницу.
РИА Новости04:36

В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufa04:56