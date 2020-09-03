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REGNUM
REGNUM

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

Москва, 3 сентября 2020, 16:38 — REGNUM Москву следует перестать содержать за счёт других регионов. Об этом 3 сентября заявил основатель ГК «РУСАЛ» Олег Дерипаска на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.В источнике
С чего всё началось
Znak.com

Олег Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» налогами крупных промышленников

Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал налоговую политику федерального правительства, призвав перестать кормить Москву за счет крупных компаний и регионов. Такое заявление он сделал накануне в ходе дискуссии на III Столыпинском форуме. Люди хотят достатка, среднего достатка.
Znak.com02:08
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БИЗНЕС Online

Дерипаска призвал перестать «кормить» Москву деньгами и указал на ситуацию в регионах. Кремль воздержался от комментариев

БИЗНЕС Online06:17
REGNUM

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

REGNUMвчера в 09:38
Собеседник

Дерипаска раскритиковал финансовую политику Кремля: бизнес справится лучше

Собеседник03:28
Говорит Москва

Олег Дерипаска призвал пересмотреть налоговую политику российского правительства

Говорит Москва03:24
Znak.com

Олег Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» налогами крупных промышленников

Znak.com02:08
Тайга.инфо

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

Тайга.инфо00:03
Компания

Дерипаска призвал перестать «кормить» Москву за счет регионов

Компания03:28

В списке Минздрава появился новый препарат против коронавируса

Для терапии тяжелых осложнений при коронавирусе в методические рекомендации Минздрава РФ включен препарат российского производства Илсира, 4 сентября сообщается компанией-производителем Biocad.
ИА Красная Весна07:21
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Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

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МИД РФ указал Евросоюзу на недопустимость вмешательства в Белоруссию

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The Witcher 3: Wild Hunt выйдет на PS5 и XSX — владельцы версий для PS4 и Xbox One получат бесплатные копии

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CyberSport.ru07:08

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:59
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