Жителю Твери дали два года колонии за снятие скальпа с жены

Суд в Твери приговорил к двум годам колонии-поселения местного жителя, который в пылу ссоры напал на жену с ножом и снял с нее скальп на глазах у детей, сообщила прокуратура региона в пятницу.