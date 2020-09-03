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REGNUM
REGNUM

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

Москва, 3 сентября 2020, 16:38 — REGNUM Москву следует перестать содержать за счёт других регионов. Об этом 3 сентября заявил основатель ГК «РУСАЛ» Олег Дерипаска на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.В источнике
С чего всё началось
Znak.com

Олег Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» налогами крупных промышленников

Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал налоговую политику федерального правительства, призвав перестать кормить Москву за счет крупных компаний и регионов. Такое заявление он сделал накануне в ходе дискуссии на III Столыпинском форуме. Люди хотят достатка, среднего достатка.
Znak.com02:08
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Говорит Москва

В Госдуме поддержали Дерипаску после критики налогообложения в РФ

Говорит Москва10:33
Znak.com

Олег Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» налогами крупных промышленников

Znak.com02:08
Компания

Дерипаска призвал перестать «кормить» Москву за счет регионов

Компания03:28
Собеседник

Дерипаска раскритиковал финансовую политику Кремля: бизнес справится лучше

Собеседник03:28
БИЗНЕС Online

Дерипаска призвал перестать «кормить» Москву деньгами и указал на ситуацию в регионах. Кремль воздержался от комментариев

БИЗНЕС Online06:17
Тайга.инфо

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

Тайга.инфо00:03
REGNUM

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

REGNUMвчера в 09:38

Срок ультиматума истекает: Пушилин собирает совещание с военными

Стало известно, что Глава ДНР Денис Пушилин собирает совещание с военными, чтобы обсудить дальнейшие действия Республики в связи с истекающим сроком ультиматума, выдвинутого Украине, — отвести войска к позициям по состоянию на 22 июля, «закопать окопы» и ликвидировать все фортификационные сооружения.
Срок ультиматума истекает: Пушилин собирает совещание с военными
Rusvesna.suвчера в 10:48
5

Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Берлин до сих пор не ответил на запрос Генпрокуратуры по поводу информации об отравлении политика Алексея Навального из-за позиции МИД Германии, сообщает «Интерфакс».
РБК10:54
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В Кремле прокомментировали призывы закрыть «Северный поток-2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призывы немецкой оппозиции закрыть проект «Северный поток-2» после ситуации с Алексеем Навальным эмоциональными и не подкрепленными фактами.
Общественная служба новостейвчера в 07:30
42

Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Американский политик обратил внимание на то, что некоторые белорусы вышли на улицы и жертвовали своими жизнями только ради того, чтобы получить свободу, дарованную природой человеку, созданному по образу и подобию Бога.
Вести.Ru11:10
99

Эксперт: у работавших с Навальным омских медиков не нашли следов отравляющих веществ

Отравляющие вещества, об обнаружении которых в моче, крови и на коже блогера Алексея Навального сообщил в пятницу журнал Spiegel со ссылкой на правительственные источники, не выявлены у омских медиков, которые в течение почти двоих суток плотно контактировали с пациентом.
ТАСС10:36