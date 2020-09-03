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REGNUM
REGNUM

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

Москва, 3 сентября 2020, 16:38 — REGNUM Москву следует перестать содержать за счёт других регионов. Об этом 3 сентября заявил основатель ГК «РУСАЛ» Олег Дерипаска на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.В источнике
С чего всё началось
Znak.com

Олег Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» налогами крупных промышленников

Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал налоговую политику федерального правительства, призвав перестать кормить Москву за счет крупных компаний и регионов. Такое заявление он сделал накануне в ходе дискуссии на III Столыпинском форуме. Люди хотят достатка, среднего достатка.
Znak.com02:08
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Говорит Москва

В Госдуме поддержали Дерипаску после критики налогообложения в РФ

Говорит Москва10:33
Znak.com

Олег Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» налогами крупных промышленников

Znak.com02:08
Компания

Дерипаска призвал перестать «кормить» Москву за счет регионов

Компания03:28
Собеседник

Дерипаска раскритиковал финансовую политику Кремля: бизнес справится лучше

Собеседник03:28
БИЗНЕС Online

Дерипаска призвал перестать «кормить» Москву деньгами и указал на ситуацию в регионах. Кремль воздержался от комментариев

БИЗНЕС Online06:17
Тайга.инфо

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

Тайга.инфо00:03
REGNUM

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

REGNUMвчера в 09:38

Диетолог назвала продукт, сохраняющий молодость и красоту

Врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева назвала продукт, который помогает сохранить зубы, кости, волосы и ногти в здоровом состоянии.
Smolnarod.ru06:59
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Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Американский политик обратил внимание на то, что некоторые белорусы вышли на улицы и жертвовали своими жизнями только ради того, чтобы получить свободу, дарованную природой человеку, созданному по образу и подобию Бога.
Вести.Ru11:10
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На Урале проверят данные о «скорой», отказавшейся помогать умирающему

Специалисты установят, действительно ли это случилось, оценят соблюдение законодательства, запросят документацию в Управлении здравоохранения городской администрации, на станции скорой медицинской помощи, выяснят все обстоятельства произошедшего.
Российская газета10:12
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