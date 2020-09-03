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REGNUM
REGNUM

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

Москва, 3 сентября 2020, 16:38 — REGNUM Москву следует перестать содержать за счёт других регионов. Об этом 3 сентября заявил основатель ГК «РУСАЛ» Олег Дерипаска на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.В источнике
С чего всё началось
Znak.com

Олег Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» налогами крупных промышленников

Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал налоговую политику федерального правительства, призвав перестать кормить Москву за счет крупных компаний и регионов. Такое заявление он сделал накануне в ходе дискуссии на III Столыпинском форуме. Люди хотят достатка, среднего достатка.
Znak.com02:08
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Говорит Москва

В Госдуме поддержали Дерипаску после критики налогообложения в РФ

Говорит Москва10:33
БИЗНЕС Online

Дерипаска призвал перестать «кормить» Москву деньгами и указал на ситуацию в регионах. Кремль воздержался от комментариев

БИЗНЕС Online06:17
REGNUM

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

REGNUMвчера в 09:38
Собеседник

Дерипаска раскритиковал финансовую политику Кремля: бизнес справится лучше

Собеседник03:28
Znak.com

Олег Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» налогами крупных промышленников

Znak.com02:08
Тайга.инфо

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

Тайга.инфо00:03
Компания

Дерипаска призвал перестать «кормить» Москву за счет регионов

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Украинская община Крыма доказала Зеленскому, что ее не угнетают

Украинская община Крыма отправила в офис президента Украины культурно-просветительский журнал на украинском языке "Крим сьогодні" ("Крым сегодня"), чтобы пресечь любые спекуляции насчет сохранения и развития украинского языка в республике, сообщила глава общины Анастасия Гридчина.
РИА Новости12:30
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У форварда «Бостона» Вагнера диагностирована фибрилляция предсердий

По информации источника, диагноз 29-летнему форварду был поставлен после четвёртого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3). На следующей неделе у Вагнера запланированы дополнительные анализы.
Чемпионат13:54

В ООН назвали условия отправления миссии в Белоруссию

Ранее 4 сентября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которую белорусская оппозиция считает победительницей проходивших в стране 9 августа выборов президента, призвала Совет Безопасности ООН направить в страну международную мониторинговую миссию для документации нарушений прав человека, передают «Ведомости».
Известия13:39
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Голикова сообщила о мерах властей для предотвращения новой самоизоляции

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что правительство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы избежать повторного объявления режима самоизоляции из-за распространения коронавируса.
РБК13:47
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