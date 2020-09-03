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REGNUM
REGNUM

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

Москва, 3 сентября 2020, 16:38 — REGNUM Москву следует перестать содержать за счёт других регионов. Об этом 3 сентября заявил основатель ГК «РУСАЛ» Олег Дерипаска на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.В источнике
С чего всё началось
Znak.com

Олег Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» налогами крупных промышленников

Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал налоговую политику федерального правительства, призвав перестать кормить Москву за счет крупных компаний и регионов. Такое заявление он сделал накануне в ходе дискуссии на III Столыпинском форуме. Люди хотят достатка, среднего достатка.
Znak.comвчера в 02:08
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Собеседник

Дерипаска раскритиковал финансовую политику Кремля: бизнес справится лучше

Собеседниквчера в 03:28
БИЗНЕС Online

Дерипаска призвал перестать «кормить» Москву деньгами и указал на ситуацию в регионах. Кремль воздержался от комментариев

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:17
Компания

Дерипаска призвал перестать «кормить» Москву за счет регионов

Компаниявчера в 03:28
Говорит Москва

В Госдуме поддержали Дерипаску после критики налогообложения в РФ

Говорит Москвавчера в 10:33
Znak.com

Олег Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» налогами крупных промышленников

Znak.comвчера в 02:08
Тайга.инфо

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

Тайга.инфовчера в 00:03
REGNUM

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

REGNUM3 сентября в 09:38

В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

В случае приостановки строительства «Северного потока — 2» отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро, считает глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»
RT на русском02:27
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Стало известно об уходе Александра Емельяненко в «романтические настроения»

Президент Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» рассказал об уходе российского бойца смешанного стиля (MMA) в «романтические настроения» после поражения от соотечественника Магомеда Исмаилова.
Lenta.ru04:11
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Правительство России сможет устанавливать предельные цены на лекарства

Правительство России сможет устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства и медицинские изделия в условиях чрезвычайной ситуации или резкого подорожания данной продукции.
Известия03:51

Ургант спародировал Лукашенко с автоматом и в кепке

Телеведущий Иван Ургант спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который две недели назад на фоне протестов в Минске появился с оружием и бронежилете в сопровождении вооруженного 15-летнего сына.
Газета.Ru01:40
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