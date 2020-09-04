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Вятка-На-Сети
Вятка-На-Сети

Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» за счет регионов

Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал политику неравномерного вложения средств в Москву и регионы. По его мнению, деньги распределяются неравномерно. Об этом он заявил в четверг, выступая на Столыпин-форуме.В источнике
С чего всё началось
Znak.com

Олег Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» налогами крупных промышленников

Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал налоговую политику федерального правительства, призвав перестать кормить Москву за счет крупных компаний и регионов. Такое заявление он сделал накануне в ходе дискуссии на III Столыпинском форуме. Люди хотят достатка, среднего достатка.
Znak.comвчера в 02:08
Подробнее о событии
Говорит Москва

В Госдуме поддержали Дерипаску после критики налогообложения в РФ

Говорит Москвавчера в 10:33
БИЗНЕС Online

Дерипаска призвал перестать «кормить» Москву деньгами и указал на ситуацию в регионах. Кремль воздержался от комментариев

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:17
Тайга.инфо

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

Тайга.инфовчера в 00:03
Собеседник

Дерипаска раскритиковал финансовую политику Кремля: бизнес справится лучше

Собеседниквчера в 03:28
Znak.com

Олег Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» налогами крупных промышленников

Znak.comвчера в 02:08
Компания

Дерипаска призвал перестать «кормить» Москву за счет регионов

Компаниявчера в 03:28
REGNUM

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

REGNUM3 сентября в 09:38

Путин оценил наделение губернаторов дополнительными полномочиями

Практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в условиях пандемии помогла не задушить экономику и «не пропустить удары» коронавирусной инфекции, считает российский президент Владимир Путин.
RT на русском04:55
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Задержан мужчина, напавший в Заинске на бывшую жену с ножом

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Заинска, напавшего в пятницу с ножом в магазине на бывшую жену и нанесшего ей несколько ранений, сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости06:57
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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"Что это было?" Мутко рассказал о разговоре с Путиным после разгрома России от Португалии в 2004 году

Бывший министр спорта и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился подробностями его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным после разгромного поражения сборной России от Португалии в 2004 году.
Вести.Ru05:43
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В Хабаровске на очередной незаконный митинг вышли около тысячи человек

Хабаровск, 5 сентября 2020, 06:07 — REGNUM «Едва ли тысяча человек» вышла на очередной несанкционированный митинг в Хабаровске в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края, сообщает пресс-служба городской администрации.
REGNUM23:07
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Эксперт объяснил, почему в Москве живут богаче, чем в других городах

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска в ходе выступления на III Столыпинском форуме призвал перестать "кормить Москву" за счет крупных компаний и регионов, так как это не дает возможности субъектам органично развиваться.
РИА Новостивчера в 10:58
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В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

В случае приостановки строительства «Северного потока — 2» отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро, считает глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
RT на русском02:27
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Путин поздравил москвичей с Днем города

Владимир Путин уверен, что москвичи и гости столицы относятся к этому с пониманием, и "вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны".
Российская газета06:30
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