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REGNUM
REGNUM

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

Москва, 3 сентября 2020, 16:38 — REGNUM Москву следует перестать содержать за счёт других регионов. Об этом 3 сентября заявил основатель ГК «РУСАЛ» Олег Дерипаска на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.В источнике
С чего всё началось
Znak.com

Олег Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» налогами крупных промышленников

Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал налоговую политику федерального правительства, призвав перестать кормить Москву за счет крупных компаний и регионов. Такое заявление он сделал накануне в ходе дискуссии на III Столыпинском форуме. Люди хотят достатка, среднего достатка.
Znak.com02:08
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БИЗНЕС Online

Дерипаска призвал перестать «кормить» Москву деньгами и указал на ситуацию в регионах. Кремль воздержался от комментариев

БИЗНЕС Online06:17
Znak.com

Олег Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» налогами крупных промышленников

Znak.com02:08
Компания

Дерипаска призвал перестать «кормить» Москву за счет регионов

Компания03:28
Собеседник

Дерипаска раскритиковал финансовую политику Кремля: бизнес справится лучше

Собеседник03:28
Говорит Москва

Олег Дерипаска призвал пересмотреть налоговую политику российского правительства

Говорит Москва03:24
REGNUM

Москва тянет из страны не только деньги, но и силу: о заявлении Дерипаски

REGNUM06:20
Тайга.инфо

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

Тайга.инфо00:03

Кремль прокомментировал идею Дерипаски о переносе столицы из Москвы

«Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешные, — конечно, он имеет право на собственную точку зрения», — сказал Песков.
Lenta.ru06:01
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Ученые предупредили о распространенной ошибке при приготовлении мяса

Исследование разных способов приготовления мяса показало, что при жарке появляются белковые соединения, способные увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и инсульта.
Экономика сегодня06:24

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:41
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ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые убийства в школах

Подозрения ФСБ подтвердились после проведенных обысков: дома у задержанных силовики обнаружили четыре готовых самодельных бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также охотничье, травматическое и холодное оружие.
Городовой04:49
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NYT сообщила об угрозе выхода США из НАТО в случае переизбрания Трампа

Бывшие высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа, которые работали в сфере национальной безопасности, опасаются, что президент в случае переизбрания на второй срок может «наконец подорвать или даже положить конец» членству страны в НАТО.
РБК06:46

В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок «Лада»

Подводные лодки проекта 677 "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам.
РИА Новости20:05
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Врач роддома о погибшем младенце: ранее таких детей транспортировали в РПЦ

Виталий Невар / Новый Калининград Выступая в суде по делу о гибели ребенка в роддоме № 4, врач-неонатолог медучреждения Анастасия Башмаченкова сообщила, что ранее младенцев в похожем состоянии транспортировали в Региональный перинатальный центр.
Новый Калининград.Ru06:06

Глава WADA пригрозил отстранением спортсменов из США от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских игр, если США примут решение прекратить финансирование организации, сообщает Reuters.
РБК спорт03:38
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