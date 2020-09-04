Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» за счет регионов
Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал политику неравномерного вложения средств в Москву и регионы. По его мнению, деньги распределяются неравномерно. Об этом он заявил в четверг, выступая на Столыпин-форуме.В источнике
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Олег Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» налогами крупных промышленников
Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал налоговую политику федерального правительства, призвав перестать кормить Москву за счет крупных компаний и регионов. Такое заявление он сделал накануне в ходе дискуссии на III Столыпинском форуме. Люди хотят достатка, среднего достатка.
Znak.comвчера в 02:08
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Олег Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» налогами крупных промышленников
Znak.comвчера в 02:08