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Вятка-На-Сети
Вятка-На-Сети

Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» за счет регионов

Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал политику неравномерного вложения средств в Москву и регионы. По его мнению, деньги распределяются неравномерно. Об этом он заявил в четверг, выступая на Столыпин-форуме.В источнике
С чего всё началось
Znak.com

Олег Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» налогами крупных промышленников

Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал налоговую политику федерального правительства, призвав перестать кормить Москву за счет крупных компаний и регионов. Такое заявление он сделал накануне в ходе дискуссии на III Столыпинском форуме. Люди хотят достатка, среднего достатка.
Znak.comвчера в 02:08
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Хватит кормить Москву, оставьте налоги на местах — Дерипаска

ИА Красная Весна03:02
REGNUM

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

REGNUM3 сентября в 09:38
БИЗНЕС Online

Дерипаска призвал перестать «кормить» Москву деньгами и указал на ситуацию в регионах. Кремль воздержался от комментариев

БИЗНЕС Onlineвчера в 06:17
Компания

Дерипаска призвал перестать «кормить» Москву за счет регионов

Компаниявчера в 03:28
Znak.com

Олег Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» налогами крупных промышленников

Znak.comвчера в 02:08
Тайга.инфо

Дерипаска призвал перестать кормить Москву

Тайга.инфовчера в 00:03
Говорит Москва

В Госдуме поддержали Дерипаску после критики налогообложения в РФ

Говорит Москвавчера в 10:33

Лукашенко заявил о фальсификации сообщения Меркель по Навальному

Лидер Белоруссии пообещал Мишустину передать запись разговора представителей Польши и Германии, из которого можно понять, что заявление федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу «отравления» блогера сфальсифицировано.
Лукашенко заявил о фальсификации сообщения Меркель по Навальному
Evo-rus.com04:01
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения
Газета.Ru05:23
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Минэнерго ожидает восстановления докризисного уровня добычи нефти

Как ранее сообщил глава Минэнерго России Александр Новак, в ведомстве ожидают, что «по результатам года будут более низкие показатели по объёмам добычи нефти, газа, выработки электроэнергии, производства угля».
RT на русском03:24
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Задержан мужчина, напавший в Заинске на бывшую жену с ножом

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Заинска, напавшего в пятницу с ножом в магазине на бывшую жену и нанесшего ей несколько ранений, сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости06:57
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