Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал политику неравномерного вложения средств в Москву и регионы. По его мнению, деньги распределяются неравномерно. Об этом он заявил в четверг, выступая на Столыпин-форуме.

С чего всё началось Олег Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» налогами крупных промышленников Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал налоговую политику федерального правительства, призвав перестать кормить Москву за счет крупных компаний и регионов. Такое заявление он сделал накануне в ходе дискуссии на III Столыпинском форуме. Люди хотят достатка, среднего достатка. Znak.com вчера в 02:08