Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruДерипаска призвал ввести в России полный карантин из-за коронавируса

Миллиардер призвал закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечивать возможность людям провести дома 60 дней. «Это минимальный срок для выявления и обеспечения начала лечения большинства заболевших, а значит — для эффективности карантина», — отметил Дерипаска.
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, меценат, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент». Бывший руководитель объединённой компании «Русал» и En+ Group.
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