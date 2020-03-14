Коронавирус
Lenta.ruДерипаска призвал ввести в России полный карантин из-за коронавируса
Миллиардер призвал закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечивать возможность людям провести дома 60 дней. «Это минимальный срок для выявления и обеспечения начала лечения большинства заболевших, а значит — для эффективности карантина», — отметил Дерипаска.
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Дерипаска: последствия от эпидемии коронавируса будут серьезнее, чем от развала СССР
Znak.comвчера в 20:37
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Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин заявила о том, что организация работает над вопросом переноса Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.
Общество
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Источник агентства пояснил, что сработал датчик поломки кондиционера.
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Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
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Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
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Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 175 человек
От нового коронавируса в Италии за последние сутки умерли 175 человек.
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Марк Богатырев рассказал, что обрел смысл жизни с Татьяной Арнтгольц
В настоящее время Марк состоит в отношениях с популярной актрисой Татьяной Арнтгольц.
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Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию
Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.
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Владельцы PS4 взбесились из-за анонса Horizon Zero Dawn на PC
Под твитом Guerilla Games, анонсирующим выход игры на PC, разгорелся пожар: владельцы PS4 всячески выказывают разочарование произошедшим, обвиняют разработчиков в ложной рекламе из-за пометки «Only on PlayStation» на коробке, угрожают перейти на PC, чтобы пиратить, и даже крушат свои же консоли PS4 в знак протеста.
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Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании трех самолетов
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Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
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Петербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.
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Белорусские военные, после переговоров с НАТО, массово заразились коронавирусом
Белорусские военные заразились коронавирусом COVID-19.