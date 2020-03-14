Коронавирус

BFM.ruBFM.ruДерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
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Канделаки: «Дерипаска призывает в экстренном порядке закрыть Россию на карантин. Я напряглась»

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Дерипаска призвал срочно ввести в России карантин на 60 дней и полностью закрыть границы

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Газета.Ru 06:58
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Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
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Финский хоккейный клуб «Йокерит» опроверг информацию об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) могут быть сдвинуты на конец мая из-за ситуации с коронавирусом.
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Меган Маркл во время «прощального» визита в Великобританию практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.
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Команда инженеров создала универсальную фрикционную площадку, которая создает высокую силу трения при контакте с разными поверхностями.
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Курс рубля растет к доллару и евро

Курс доллара понизился на 84 копейки - до 74,01 рубля. Курс евро упал на 68 копеек и достиг 82,83 рубля.
Газета.Ru вчера в 03:19
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В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем коронавирусная инфекция отличается от гриппа.
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В России впервые выявили коронавирус у ребенка

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В Казани скоропостижно скончался на 40-м году жизни крупный татарстанский бизнесмен Ирек Миннахметов.
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Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник ввел в республике режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
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Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы

Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу.
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У двух жителей Кемерово выявили коронавирус

У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
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Депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Антон Шипулин прокомментировал решение французского спортсмена Мартена Фуркада о завершении профессиональной карьеры.
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, меценат, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент». Бывший руководитель объединённой компании «Русал» и En+ Group.
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