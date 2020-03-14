Коронавирус
BFM.ruДерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
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Дерипаска: последствия от эпидемии коронавируса будут серьезнее, чем от развала СССР
Znak.comвчера в 20:37
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Политика
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Общество
Ельцин центр в Екатеринбурге закрывается с 16 марта из-за коронавируса
Музей Бориса Ельцина и Арт-галерея Ельцин центра в Екатеринбурге закрывается с 16 марта в связи с мерами по профилактике коронавируса.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Футбол
В «Тамбове» призвали прекратить розыгрыш РПЛ из-за коронавируса
Директор футбольного клуба "Тамбов" Павел Худяков призвал прекратить розыгрыш нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за распространения коронавируса.
Политика
Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Хоккей
«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛ
Финский хоккейный клуб «Йокерит» опроверг информацию об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Музыка
Солист Little Big назвал адом съемки клипа к Евровидению
Общество
В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение
На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.
Спорт
Слушания по делу WADA и РУСАДА в CAS могут отложить из-за коронавируса
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) могут быть сдвинуты на конец мая из-за ситуации с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Меган Маркл практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон
Меган Маркл во время «прощального» визита в Великобританию практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.
Наука
Основой для универсальной фрикционной площадки стал молотый кофе
Команда инженеров создала универсальную фрикционную площадку, которая создает высокую силу трения при контакте с разными поверхностями.
Финансы
Курс рубля растет к доллару и евро
Курс доллара понизился на 84 копейки - до 74,01 рубля. Курс евро упал на 68 копеек и достиг 82,83 рубля.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем коронавирусная инфекция отличается от гриппа.
Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Общество
Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
Шоу-бизнес
Жена сбрившего брови Джигана прокомментировала скандал в семье
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова прокомментировала скандал в семье. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Политика
В Киеве проходит марш добровольцев, несмотря на карантин
Здоровье
В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус
Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.
Общество
В Казани скоропостижно умер известный бизнесмен Ирек Миннахметов
В Казани скоропостижно скончался на 40-м году жизни крупный татарстанский бизнесмен Ирек Миннахметов.
Политика
В ЛНР ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник ввел в республике режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Армия и оружие
Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы
Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу.
Общество
У двух жителей Кемерово выявили коронавирус
У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Путешествия
Ростуризм разъяснил порядок возврата денег за отмененные путешествия
Деньги, потраченные на приобретение туристических путевок можно вернуть полностью или за минусом расходов туроператора в зависимости от причин отказа от поездки, разъяснил 14 марта Ростуризм на своем сайте.
Здоровье
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
Экономика
JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса
Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
Экономика
Минфин: коронавирус влияет на экономику России сильнее цен на нефть
Министр финансов России Антон Силуанов полагает, что все происходящее с коронавирусом сильнее влияет на российскую экономику, чем колебание цен на нефтяном рынке, цитирует его РИА "Новости".
Авто
Появилась информация о новой Chevrolet Niva
Рестайлинговый внедорожник Chevrolet Niva, который до конца текущего года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится намного сильнее, чем предполагалось ранее.
Биатлон
Шипулин прокомментировал решение Фуркада о завершении карьеры
Депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Антон Шипулин прокомментировал решение французского спортсмена Мартена Фуркада о завершении профессиональной карьеры.