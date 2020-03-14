«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.

Общество В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.

Спорт Слушания по делу WADA и РУСАДА в CAS могут отложить из-за коронавируса Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) могут быть сдвинуты на конец мая из-за ситуации с коронавирусом.

Шоу-бизнес Меган Маркл практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон Меган Маркл во время «прощального» визита в Великобританию практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

Финансы Курс рубля растет к доллару и евро Курс доллара понизился на 84 копейки - до 74,01 рубля. Курс евро упал на 68 копеек и достиг 82,83 рубля.

Общество Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.

Здоровье В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.

Политика В ЛНР ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник ввел в республике режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Путешествия Ростуризм разъяснил порядок возврата денег за отмененные путешествия Деньги, потраченные на приобретение туристических путевок можно вернуть полностью или за минусом расходов туроператора в зависимости от причин отказа от поездки, разъяснил 14 марта Ростуризм на своем сайте.

Экономика Минфин: коронавирус влияет на экономику России сильнее цен на нефть Министр финансов России Антон Силуанов полагает, что все происходящее с коронавирусом сильнее влияет на российскую экономику, чем колебание цен на нефтяном рынке, цитирует его РИА "Новости".

Авто Появилась информация о новой Chevrolet Niva Рестайлинговый внедорожник Chevrolet Niva, который до конца текущего года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится намного сильнее, чем предполагалось ранее.