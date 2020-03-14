Общество
BFM.ruДерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
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Дерипаска: последствия от эпидемии коронавируса будут серьезнее, чем от развала СССР
Znak.comвчера в 20:37
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Курс российской национальной валюты к доллару будет изменяться в соответствии с колебаниями цен на нефть марки Brent и постепенно вернется к своему значению до обвала в 61 рубль.
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Группа Little Big, которую выбрали от России для выступления на «Евровидении» (16+), представила трек, который прозвучит на конкурсе.
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Глава ВОЗ назвал Европу новым эпицентром пандемии коронавируса
Эпицентр пандемии коронавируса переместился в Европу.
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У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
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Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля
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В ДНР сообщили о ранении трёх жителей из-за ночного обстрела Горловки
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Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
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Геркус: в Китае закончился вирус. Может, до нас он не доберётся
В Китае закончился, через месяц выпишут последних пациентов, в Корее сильно идёт на спад.
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Названы тяжелые последствия коронавируса
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Шипулин прокомментировал решение Фуркада завершить карьеру
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Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Общество
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Футбол
Матч РПЛ пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса
Матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет без зрителей. Об этом сообщается на сайте турнира.
Армия и оружие
Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы
Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу.
Общество
Глава Татарстана считает нужным запретить выезд детей за границу
Президент Татарстана Рустам Минниханов считает нужным полностью запретить выезд детей за границу и максимально ограничить перемещение группами внутри страны из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Политика
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
Культура
«Шторм» порвал Сахалин: назван лучший российский сериал
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Здоровье
В БСМП Петрозаводска объявлен карантин
Больница скорой медицинской помощи Петрозаводска с 11 марта 2020 года закрыла двери «в связи с риском распространения острых респираторных вирусных заболеваний и коронавирусной инфекции».
Здоровье
В Китае за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в КНР составляет 80824. С декабря жертвами стали 3189 человек.
Экономика
Совфед одобрил поправки в бюджет на 2020—2022 годы
Совет Федерации одобрил закон о поправках в федеральный бюджет на 2020—2022 годы с целью реализации мер из послания президента России Федеральному собранию.
Общество
Apple закрывает магазины по всему миру
Американская корпорация Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса, говорится в заявлении на сайте компании.