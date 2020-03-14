«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.

Финансы Goldman Sachs прогнозирует восстановление рубля через пару лет Курс российской национальной валюты к доллару будет изменяться в соответствии с колебаниями цен на нефть марки Brent и постепенно вернется к своему значению до обвала в 61 рубль.

Общество Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.

Финансы Банк России спрогнозировал ускорение инфляции Ранее в ЦБ РФ сообщали, что в 2020 году инфляция будет находиться в пределах 3,5-4%. Однако теперь рост показателя может ускориться.

Финансы Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля Ранее гендиректор «Дома.РФ» Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на один-два процентных пункта после падения курса рубля.

Общество Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.

Общество Глава Татарстана считает нужным запретить выезд детей за границу Президент Татарстана Рустам Минниханов считает нужным полностью запретить выезд детей за границу и максимально ограничить перемещение группами внутри страны из-за угрозы распространения коронавируса.

Здоровье В БСМП Петрозаводска объявлен карантин Больница скорой медицинской помощи Петрозаводска с 11 марта 2020 года закрыла двери «в связи с риском распространения острых респираторных вирусных заболеваний и коронавирусной инфекции».

Экономика Совфед одобрил поправки в бюджет на 2020—2022 годы Совет Федерации одобрил закон о поправках в федеральный бюджет на 2020—2022 годы с целью реализации мер из послания президента России Федеральному собранию.