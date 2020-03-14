Общество

BFM.ruBFM.ruДерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

Врачи оценили идею Дерипаски ввести в России карантин и закрыть границы

URA.Ru04:40

Дерипаска призвал ввести карантин по всей стране

Дождь03:39

Олег Дерипаска призвал ввести в России полный карантин минимум на 60 дней в связи с угрозой коронавируса

Эхо Москвывчера в 19:05

Дерипаска: последствия от эпидемии коронавируса будут серьезнее, чем от развала СССР

Znak.comвчера в 20:37

Дерипаска призвал закрыть границы России из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 19:59

Дерипаска призывает к полному карантину в России

Газета.Ruвчера в 22:05

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

РБКвчера в 17:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:02, Ашберн
Финансы

Goldman Sachs прогнозирует восстановление рубля через пару лет

Курс российской национальной валюты к доллару будет изменяться в соответствии с колебаниями цен на нефть марки Brent и постепенно вернется к своему значению до обвала в 61 рубль.
Экономика сегодня вчера в 05:49
Музыка

Группа Little Big презентовала песню для «Евровидения»

Группа Little Big, которую выбрали от России для выступления на «Евровидении» (16+), представила трек, который прозвучит на конкурсе.
Пенза-Пресс вчера в 05:34
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 05:43
Общество

Глава ВОЗ назвал Европу новым эпицентром пандемии коронавируса

Эпицентр пандемии коронавируса переместился в Европу.
BFM.ru вчера в 13:48
Общество

У двух жителей Кемерово выявили коронавирус

У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Газета.Ru 05:06
Культура

Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»

Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
Киноафиша России вчера в 09:10
Здоровье

В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом.
Вести Подмосковья вчера в 01:08
Общество

В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге официально запретили проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 09:07
Армия и оружие

В МО России сообщили о конструктивных переговорах с Турцией по Идлибу

Россия и Турция провели в Анкаре конструктивные переговоры по ситуации в сирийской провинции Идлиб, которые позволят реализовать имеющиеся договорённости.
RT на русском 04:00
Финансы

Банк России спрогнозировал ускорение инфляции

Ранее в ЦБ РФ сообщали, что в 2020 году инфляция будет находиться в пределах 3,5-4%. Однако теперь рост показателя может ускориться.
ГЛАС.RU вчера в 06:12
Футбол

«Оренбург» — «Спартак»: Маслов и Соболев выйдут в основе красно-белых

В матче 22-го тура Тинькофф — чемпионата России «Оренбург» на своем поле примет «Спартак». Стали известны стартовые составы команд.
Спорт-Экспресс 05:49
Финансы

Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

Ранее гендиректор «Дома.РФ» Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на один-два процентных пункта после падения курса рубля.
Коммерсантъ 02:07
Общество

В ДНР сообщили о ранении трёх жителей из-за ночного обстрела Горловки

Супружеская пара и 14-летний ребёнок получили осколочные ранения в результате ночного обстрела Горловки с украинской стороны, заявил глава администрации города Иван Приходько.
RT на русском 01:36
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru 12 марта в 23:53
Спорт

Геркус: в Китае закончился вирус. Может, до нас он не доберётся

В Китае закончился, через месяц выпишут последних пациентов, в Корее сильно идёт на спад.
Чемпионат 03:56
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости 00:01
Биатлон

Шипулин прокомментировал решение Фуркада завершить карьеру

РИА Новости 05:30
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Слово и Дело 01:53
Общество

Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Российская газета 03:10
Футбол

Матч РПЛ пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса

Матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет без зрителей. Об этом сообщается на сайте турнира.
Lenta.ru 05:39
Армия и оружие

Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы

Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу.
Газета.Ru 05:12
Общество

Глава Татарстана считает нужным запретить выезд детей за границу

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает нужным полностью запретить выезд детей за границу и максимально ограничить перемещение группами внутри страны из-за угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости 03:30
Политика

Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Газета.Ru 04:40
Политика

В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
РИА Новости вчера в 23:44
Культура

«Шторм» порвал Сахалин: назван лучший российский сериал

Комсомольская правда 05:18
Общество

В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12 марта в 10:49
Здоровье

В БСМП Петрозаводска объявлен карантин

Больница скорой медицинской помощи Петрозаводска с 11 марта 2020 года закрыла двери «в связи с риском распространения острых респираторных вирусных заболеваний и коронавирусной инфекции».
Карелинформ 04:08
Здоровье

В Китае за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в КНР составляет 80824. С декабря жертвами стали 3189 человек.
Говорит Москва 00:26
Экономика

Совфед одобрил поправки в бюджет на 2020—2022 годы

Совет Федерации одобрил закон о поправках в федеральный бюджет на 2020—2022 годы с целью реализации мер из послания президента России Федеральному собранию.
RT на русском 05:32
Общество

Apple закрывает магазины по всему миру

Американская корпорация Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса, говорится в заявлении на сайте компании.
Газета.Ru 05:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, меценат, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент». Бывший руководитель объединённой компании «Русал» и En+ Group.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное