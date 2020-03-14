«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.

Религия РПЦ не отменит службы даже в случае распространения коронавируса Духовенство Русской православной церкви не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса, заявил в субботу глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Общество Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.

Общество В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.

Общество Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.

Происшествия В Оренбургской области ограбили дом первого вице-губернатора В Новосергиевском районе Оренбургской области ограбили дом первого вице-губернатора Сергея Балыкина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Футбол «Спартак» одержал волевую победу в Оренбурге В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле стадиона "Газовик" в Оренбурге одержал волевую победу над местной одноименной командой – 3:1. У победителей голами отметились аргентинец Эсекьель Понсе (44-я минута), швед Джордан Ларссон (71) и россиянин Резиуан Мирзов (90+4), а у хозяев поля единожды отличился Джоэль Фамейе из Ганы, открывший счет на 17-й минуте.

Происшествия В Ингушетии произошла перестрелка из-за конфликта двух тейпов «В пятницу в селении Экажево бытовой конфликт между представителями разных родов завершился перестрелкой, в результате которой один человек погиб», — сказал источник «РИА Новости».

Экономика Италия названа очагом вероятного мирового финансового кризиса Как сообщил в своей статье экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч, если в дальнейшем распространение коронавируса COVID-19 спровоцирует мировой финансовый кризис, то он начнется в Италии.