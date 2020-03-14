Коронавирус

BFM.ruBFM.ruДерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
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Канделаки: «Дерипаска призывает в экстренном порядке закрыть Россию на карантин. Я напряглась»

Sport24.ru07:01

Миллиардер Олег Дерипаска призвал ввести карантин во всей России

Эхо Москвы08:31

Дерипаска призвал срочно ввести в России карантин на 60 дней и полностью закрыть границы

URA.Ruвчера в 16:36

Дерипаска: последствия от эпидемии коронавируса будут серьезнее, чем от развала СССР

Znak.comвчера в 20:37

Дерипаска призвал закрыть границы России из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 19:59

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

РБКвчера в 17:08

Дерипаска призвал ввести карантин по всей стране

Дождь03:39
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Религия

РПЦ не отменит службы даже в случае распространения коронавируса

Духовенство Русской православной церкви не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса, заявил в субботу глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
Интерфакс 07:40
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru 12 марта в 23:53
Общество

Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
РБК 08:10
Общество

Россия с 16 марта вводит ограничение авиасообщения со странами Европы

Россия с понедельника, 16 марта, вводит временные ограничения на пассажирские авиаперевозки со странами Европы из-за распространяемого по миру коронавируса COVID-2019.
Аргументы недели вчера в 13:36
Общество

Минпросвещения призвало перевести школьников на дистанционное обучение

Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 08:34
Общество

В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом

В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.
Вести.Ru 05:38
Театры

На сцене Большого театра показали оперу Верди «Аттила»

Башкирский театр оперы и балета показал на Исторической сцене Большого театра оперу Верди «Аттила».
Россия – Культура 05:07
Общество

Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Российская газета 03:10
Музыка

Little Big представила песню для «Евровидения»

Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
Коммерсантъ 12 марта в 17:33
Общество

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Происшествия

В Оренбургской области ограбили дом первого вице-губернатора

В Новосергиевском районе Оренбургской области ограбили дом первого вице-губернатора Сергея Балыкина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 06:35
Футбол

«Спартак» одержал волевую победу в Оренбурге

В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле стадиона "Газовик" в Оренбурге одержал волевую победу над местной одноименной командой – 3:1. У победителей голами отметились аргентинец Эсекьель Понсе (44-я минута), швед Джордан Ларссон (71) и россиянин Резиуан Мирзов (90+4), а у хозяев поля единожды отличился Джоэль Фамейе из Ганы, открывший счет на 17-й минуте.
Вести.Ru 09:00
Происшествия

В Ингушетии произошла перестрелка из-за конфликта двух тейпов

«В пятницу в селении Экажево бытовой конфликт между представителями разных родов завершился перестрелкой, в результате которой один человек погиб», — сказал источник «РИА Новости».
РБК вчера в 13:30
Общество

Покинувший Россию комик объявил о своем возвращении

Комик Александр Долгополов, уехавший из России из-за проверки полиции, объявил о своем возвращении.
Lenta.ru 08:48
Автоспорт

«Формула-1» отменила Гран-при в Бахрейне и во Вьетнаме

Piter.tv вчера в 09:04
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости 00:01
Армия и оружие

РФ и Турция проведут первое совместное патрулирование трассы в Идлибе

Первое совместное российского-турецкое патрулирование трассы М-4 в Идлибе состоится 15 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
РЕН ТВ 06:12
Культура

Рекорд по просмотрам установил сериал «Чужак» на HBO

По общему числу зрителей «Чужак» обошел сериал «Хранители» (7 миллионов человек за такой же период времени) и 3-й сезон антологии «Настоящий детектив» (8 миллионов человек).
Live24 12 марта в 00:10
Происшествия

СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани

Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
BFM.ru вчера в 08:51
Экономика

Италия названа очагом вероятного мирового финансового кризиса

Как сообщил в своей статье экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч, если в дальнейшем распространение коронавируса COVID-19 спровоцирует мировой финансовый кризис, то он начнется в Италии.
RuNews24.ru вчера в 03:55
Здоровье

В Минздраве рассказали о состоянии пациента с коронавирусом на Кубани

Установлено, что житель Кубани был в очаге инфекции, в Вероне (Италия). По возвращении 5 марта почувствовал себя плохо, обратился к медикам.
РБК Краснодар 12 марта в 14:29
Армия и оружие

Неизвестные нанесли удар по базе с войсками США в Ираке

Lenta.ru 07:17
Футбол

Андрей Аршавин: «Мимо Барриоса к воротам „Зенита“ доползают только со сломанными коленями и отгрызанными конечностями»

Мимо Барриоса к воротам «Зенита» доползают только со сломанными коленями и отгрызанными конечностями.
Матч ТВ 06:46
Кино

Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной

На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
NewInform вчера в 11:33
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
REGNUM 11 марта в 21:42
Общество

Российским сенаторам запретили выезжать за границу из-за коронавируса

Совет Федерации приостановит зарубежные поездки сенаторов в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
РБК 04:47
Гаджеты

Samsung делает по 2 чехла для Samsung Galaxy S20+ из одной пластиковой бутылки 0,5 л

iXBT.com 06:20
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru вчера в 05:09
Футбол

Решение о приостановке КХЛ и РПЛ принято

По информации источника, принципиальное решение о приостановке сезона в РПЛ принято на уровне министерства спорта.
Metaratings вчера в 16:28
Общество

Число заболевших коронавирусом в Испании взлетело на 1500 человек

1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Испании за прошедшие сутки, рассказали местные власти.
News.ru 09:01
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, меценат, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент». Бывший руководитель объединённой компании «Русал» и En+ Group.
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