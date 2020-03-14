Коронавирус
BFM.ruДерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Читать в источнике
Оценить2,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Дерипаска: последствия от эпидемии коронавируса будут серьезнее, чем от развала СССР
Znak.comвчера в 20:37
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 09:08, Ашберн
Религия
РПЦ не отменит службы даже в случае распространения коронавируса
Духовенство Русской православной церкви не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса, заявил в субботу глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
Общество
Россия с 16 марта вводит ограничение авиасообщения со странами Европы
Россия с понедельника, 16 марта, вводит временные ограничения на пассажирские авиаперевозки со странами Европы из-за распространяемого по миру коронавируса COVID-2019.
Общество
Минпросвещения призвало перевести школьников на дистанционное обучение
Министерство просвещения рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом
В Кемерове заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у двух человек, помещенных в пятницу в городскую инфекционную больницу №8. Как сообщили РИА Новости в правительстве области, больные изолированы и получают все необходимое лечение.
Театры
На сцене Большого театра показали оперу Верди «Аттила»
Башкирский театр оперы и балета показал на Исторической сцене Большого театра оперу Верди «Аттила».
Общество
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Музыка
Little Big представила песню для «Евровидения»
Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
Происшествия
В Оренбургской области ограбили дом первого вице-губернатора
В Новосергиевском районе Оренбургской области ограбили дом первого вице-губернатора Сергея Балыкина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Футбол
«Спартак» одержал волевую победу в Оренбурге
В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле стадиона "Газовик" в Оренбурге одержал волевую победу над местной одноименной командой – 3:1. У победителей голами отметились аргентинец Эсекьель Понсе (44-я минута), швед Джордан Ларссон (71) и россиянин Резиуан Мирзов (90+4), а у хозяев поля единожды отличился Джоэль Фамейе из Ганы, открывший счет на 17-й минуте.
Происшествия
В Ингушетии произошла перестрелка из-за конфликта двух тейпов
«В пятницу в селении Экажево бытовой конфликт между представителями разных родов завершился перестрелкой, в результате которой один человек погиб», — сказал источник «РИА Новости».
Общество
Покинувший Россию комик объявил о своем возвращении
Комик Александр Долгополов, уехавший из России из-за проверки полиции, объявил о своем возвращении.
Автоспорт
«Формула-1» отменила Гран-при в Бахрейне и во Вьетнаме
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Армия и оружие
РФ и Турция проведут первое совместное патрулирование трассы в Идлибе
Первое совместное российского-турецкое патрулирование трассы М-4 в Идлибе состоится 15 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Культура
Рекорд по просмотрам установил сериал «Чужак» на HBO
По общему числу зрителей «Чужак» обошел сериал «Хранители» (7 миллионов человек за такой же период времени) и 3-й сезон антологии «Настоящий детектив» (8 миллионов человек).
Происшествия
СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани
Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
Экономика
Италия названа очагом вероятного мирового финансового кризиса
Как сообщил в своей статье экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч, если в дальнейшем распространение коронавируса COVID-19 спровоцирует мировой финансовый кризис, то он начнется в Италии.
Здоровье
В Минздраве рассказали о состоянии пациента с коронавирусом на Кубани
Установлено, что житель Кубани был в очаге инфекции, в Вероне (Италия). По возвращении 5 марта почувствовал себя плохо, обратился к медикам.
Футбол
Андрей Аршавин: «Мимо Барриоса к воротам „Зенита“ доползают только со сломанными коленями и отгрызанными конечностями»
Мимо Барриоса к воротам «Зенита» доползают только со сломанными коленями и отгрызанными конечностями.
Кино
Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной
На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Общество
Российским сенаторам запретили выезжать за границу из-за коронавируса
Совет Федерации приостановит зарубежные поездки сенаторов в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
Гаджеты
Samsung делает по 2 чехла для Samsung Galaxy S20+ из одной пластиковой бутылки 0,5 л
Происшествия
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
Футбол
Решение о приостановке КХЛ и РПЛ принято
По информации источника, принципиальное решение о приостановке сезона в РПЛ принято на уровне министерства спорта.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Испании взлетело на 1500 человек
1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Испании за прошедшие сутки, рассказали местные власти.