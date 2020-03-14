Общество
Газета.RuДерипаска призывает к полному карантину в России
Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Общество
В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Музыка
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по Евровидению
Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний
Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
Общество
Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне
Кино
Премьеру девятой части «Форсажа» перенесли на год из-за коронавируса
Политика
Терешкова обвинила критиков ее поправки в нелюбви к России
Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова обвинила критиков ее поправки в Конституцию, предлагающей отменить ограничение президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина, в нелюбви к России.
Биатлон
Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
Религия
Екатеринбуржцев ждут в храмах на родительскую субботу
В храмах Екатеринбурга завтра утром пройдут особые богослужения родительской субботы, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Здоровье
Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием
Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Шоу-бизнес
Александр Гудков признался, что не раз видел Екатерину Варнаву голой
Происшествия
Режим ЧС ввели в Находке из-за разлива мазута
В приморском городе Находка, где из-за разгерметизации емкости разлилось 2,5 тысячи тонн мазута, введен режим ЧС.
Футбол
Чернышенко заявил о готовности России принять больше матчей Евро-2020
Россия готова принять больше матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, если УЕФА выступит с таким обращением, заявил журналистам в пятницу вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам заседания в Петербурге, посвященного организации турнира.
Экономика
Кудрин спрогнозировал рост бедности в России
Происшествия
В Ингушетии в результате перестрелки погиб один человек
По данным источника в правоохранительных органах региона, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.
Армия и оружие
СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
Политика
Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина «полностью ограничивает» пассажирское авиасообщение с 17 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на NewsOne.
Политика
В Белоруссии в третий раз отказались регистрировать «Бессмертный полк»
Власти Белоруссии в третий раз отказались регистрировать общественное объединение «Бессмертный полк».
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфонов Samsung Galaxy S20
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе тройные объемы нефти по $25
Как сообщает Bloomberg, это является «огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals», называя Европу «местом наиболее ожесточенной борьбы за нефть» между Россией и Саудовской Аравией.
Финансы
В Goldman Sachs допустили возврат доллара к 61 рублю через два года
Курс российской валюты после обвала сможет вернуться к 61 рублю за доллар в течение двух лет, считают аналитики банка Goldman Sachs.
Фигурное катание
Отменен чемпионат мира по фигурному катанию
Из-за коронавируса отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Об этом сообщает CBC в своем Twitter.
Политика
Кипр частично закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса
Власти Кипра для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 с понедельника, 15 марта, закроют въезд для иностранцев, которые не имеют аккредитации в этой стране.
Наука
Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
Политика
Бывший генпрокурор Украины заявил о новых доказательствах причастности России к крушению MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) смогла получить документы российских военных, которые могут являться новыми доказательствами причастности России к авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 под Донецком.
Политика
Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО
Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
Футбол
Роналдиньо может побороться за поросенка в тюремном турнире по футболу
Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо сможет принять участие в тюремном турнире по футболу в Парагвае, призом за участие в котором является — 16-килограммовый поросенок, сообщает Sport.es.