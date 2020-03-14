Общество

Газета.RuГазета.RuДерипаска призывает к полному карантину в России

Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Дерипаска просит объявить в РФ карантин, в США допустили 1,7 млн смертей, работу могут потерять до 50 млн человек. Главное о коронавирусе за ночь — в подборке URA.RU

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Российский предприниматель, миллиардер, меценат, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент». Бывший руководитель объединённой компании «Русал» и En+ Group.
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