Дерипаска прокомментировал слова Мишустина о жадном бизнесе
Миллиардер Олег Дерипаска отметил, что высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина не осталось неуслышанным. Мишустин высказал правильную позицию о жадности торговых сетей и производителей, согласился с премьер-министром Дерипаска. Его слова приводит издание NEWS.ru со ссылкой на РБК.В источнике
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Дерипаска вспомнил слова Путина после критики Мишустиным «жадного бизнеса»
Московский Комсомолецвчера в 08:54
Дерипаска вспомнил слова Путина о «докторе» после заявления Мишустина о жадности бизнеса
Коммерсантъвчера в 11:23