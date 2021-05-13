Миллиардер Олег Дерипаска отметил, что высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина не осталось неуслышанным. Мишустин высказал правильную позицию о жадности торговых сетей и производителей, согласился с премьер-министром Дерипаска. Его слова приводит издание NEWS.ru со ссылкой на РБК.

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