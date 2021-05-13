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Дерипаска прокомментировал слова Мишустина о жадном бизнесе

Миллиардер Олег Дерипаска отметил, что высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина не осталось неуслышанным. Мишустин высказал правильную позицию о жадности торговых сетей и производителей, согласился с премьер-министром Дерипаска. Его слова приводит издание NEWS.ru со ссылкой на РБК.В источнике

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Дерипаска ответил на слова Мишустина о жадном бизнесе

РИА Новостивчера в 11:44

Дерипаска вспомнил Путина после слов Мишустина про жадный бизнес

РБКвчера в 08:14

Дерипаска отреагировал на слова Мишустина о жадности торговых сетей

RT на русскомвчера в 10:26

Дерипаска объяснил «жадность» бизнесменов кабальными условиями

Lenta.ruвчера в 09:12

Дерипаска вспомнил слова Путина после критики Мишустиным «жадного бизнеса»

Московский Комсомолецвчера в 08:54

Дерипаска вспомнил слова Путина о «докторе» после заявления Мишустина о жадности бизнеса

Коммерсантъвчера в 11:23

«Интимная вещь — что делает предприниматель с прибылью»: Олег Дерипаска ответил на слова Мишустина о «жадном бизнесе»

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