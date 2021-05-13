Дерипаска прокомментировал слова о жадном бизнесе
Бизнесмен Олег Дерипаска, совладелец En+ и «Русала», прокомментировал слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о жадности некоторых российских предпринимателей.В источнике
С чего всё началось
«Интимная вещь — что делает предприниматель с прибылью»: Олег Дерипаска ответил на слова Мишустина о «жадном бизнесе»
Мишустин 12 мая во время отчета правительства перед Госдумой дважды заявил о жадности бизнеса. По его словам, одной из причин роста цен на продукты является «жадность отдельных производителей и торговых сетей».
Forbesвчера в 07:52
Подробнее о событии
Дерипаска вспомнил слова Путина после критики Мишустиным «жадного бизнеса»
Московский Комсомолецвчера в 08:54