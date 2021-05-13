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Дерипаска прокомментировал слова о жадном бизнесе

Бизнесмен Олег Дерипаска, совладелец En+ и «Русала», прокомментировал слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о жадности некоторых российских предпринимателей.В источнике

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«Интимная вещь — что делает предприниматель с прибылью»: Олег Дерипаска ответил на слова Мишустина о «жадном бизнесе»

Мишустин 12 мая во время отчета правительства перед Госдумой дважды заявил о жадности бизнеса. По его словам, одной из причин роста цен на продукты является «жадность отдельных производителей и торговых сетей».
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Дерипаска ответил на слова Мишустина о жадном бизнесе

РИА Новостивчера в 11:44

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RT на русскомвчера в 10:26

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