с чего всё началось

Российский предприниматель Олег Дерипаска назвал голословными утверждения о том, что он якобы отмывал деньги. Ранее Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США) адвокатам Дерипаски.

Дерипаска прокомментировал статью FT о причастности к отмыванию денег

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