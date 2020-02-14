Политика
RT на русскомДерипаска прокомментировал статью FT о причастности к отмыванию денег
Российский предприниматель Олег Дерипаска назвал голословными утверждения о том, что он якобы отмывал деньги. Ранее Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США) адвокатам Дерипаски.
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Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
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Более 40% мужчин назвали дискриминацией выход на пенсию позже женщин
41% мужчин считают ущемлением своих прав выход на пенсию по старости на пять лет позднее женщин.
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Идлибе и коронавирус
По словам Пескова, президент и члены Совбеза обсудили напряженную обстановку в сирийской провинции Идлиб, которая вызвана активностью террористов, находящихся в регионе.
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Xiaomi предлагает целый компьютер-моноблок по цене смартфона
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Лукашенко раскрыл детали встречи с Путиным в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как именно проходила встреча с лидером России Владимиром Путиным 7 февраля в Сочи.
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьево детей передали родной матери
Происшествия
Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге
Петербургскую инфекционную больницу Боткина покинули всего четыре пациента, которых изолировали с подозрением на коронавирус Covid-19, двоих убедили вернуться на карантин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
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Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
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Ученые зафиксировали в Антарктике рекордно высокую температуру
Ученые из Бразилии впервые в истории зафиксировали в Антарктике температуру воздуха на уровне плюс 20,75 градуса по Цельсию (68 градусов по Фаренгейту).
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Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Футбол
УЕФА получил рекордное число заявок на билеты на матчи Евро-2020
Болельщики подали рекордное число заявок на покупку билетов на матчи Евро-2020, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций.
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Найден отец ребёнка школьницы, якобы беременной от 10-летнего мальчика
Армия и оружие
В Алеппо сбит сирийский вертолет
Вертолет Вооруженных сил Сирии сбит на западе провинции Алеппо.
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Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
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Арашуков и Абызов стали сокамерниками в СИЗО
Экс-сенатор Рауф Арашуков и бывший министр Михаил Абызов стали сокамерниками в СИЗО «Лефортово».
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области
Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области утром 14 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.
Шоу-бизнес
Собчак выложила фото с голой грудью
Фотография размещена в Instagram. На снимке, помимо самой Собчак (в центре), присутствуют еще две блондинки.
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Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
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Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе
Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Авто
Новый Haval H5 впервые засняли на тульском заводе Haval
Новый паркетник Haval H5, который должен стать возрожденной модификацией ранее хорошо раскупаемого паркетника Great Wall Hover H5, запечатлели на территории производственной площадки в Туле.
Политика
Экс-глава Калужской области Артамонов перешел в Совет Федерации
Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил, что переходит в Совет Федерации РФ.
Политика
В Кремле оценили планы Зеленского построить «город-сад» для крымчан
Как сообщало ИА REGNUM, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области для возможных переселенцев из Крыма должен быть построен «город-сад», начать возводить который планируется уже в 2020 году.
Экономика
Годовой оборот рынка франчайзинга в РФ вырос почти до 3 трлн рублей
Оборот рынка франчайзинга в РФ за прошлый год вырос на 16%, до 2,8 трлн руб. Такие цифры приводит газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Franshiza.ru.
Происшествия