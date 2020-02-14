Политика

RT на русскомRT на русскомДерипаска прокомментировал статью FT о причастности к отмыванию денег

Российский предприниматель Олег Дерипаска назвал голословными утверждения о том, что он якобы отмывал деньги. Ранее Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США) адвокатам Дерипаски.
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с чего всё началось
Об этом сообщает
 газета The Financial Times (FT), опубликовавшая письмо, направленное управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США адвокатам Дерипаски.
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Дерипаска прокомментировал статью FT о причастности к отмыванию денег

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