Экономика

ИзвестияИзвестияДерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки

Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%». Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает ТАСС.
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Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых

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Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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