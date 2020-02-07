Экономика
ИзвестияДерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки
Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%». Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить423
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Политика
Зеленский попросил Италию закрыть представительства ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Италии Джузеппе Конте закрыть представительства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщила пресс-служба украинского лидера.
Кино
Опубликованы первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
Первые кадры со съемок седьмого сезона популярного сериала «Сваты» появились в Сети.
Энергетика
Козак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на прежних коммерческих условиях.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым
Кино
Киану Ривз засветился на съемках «Матрицы 4»
Коммерческий успех «Матрицы» дал «зелёный свет» для создания продолжений (сюжетные намётки трилогии задумывались авторами изначально, однако студия требовала определиться с результатами проката первого фильма).
Авто
Пикап Nissan проехал 1,6 млн километров с оригинальным мотором
В США нашли пикап Nissan Frontier (Navara), который проехал с родными агрегатами 1 000 000 миль (1 600 000 км).
Общество
Суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минца
Высокий суд Лондона отказал Игорю Минцу разблокировать его активы на 572 миллиона долларов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы банка «Траст».
Интернет
Google Chrome будет блокировать загрузку файлов по HTTP
Начиная с июня, система будет принудительно блокировать загрузку файлов с расширением .exe, а также начнёт сообщать о «сомнительности» ZIP-архивов и ISO-образов.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Политика
Путин показал Лукашенко, что время играет не на стороне Белоруссии
Прошедшая в Сочи встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко должна была внести полную ясность по вопросу о сотрудничестве двух государств в энергетической сфере на фоне подписания соглашения о Союзном государстве.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Гаджеты
Билайн отдает смартфоны Samsung за полцены
Билайн представляет специальное предложение для тех, кто в поиске подарков для родных и близких – скидки 50% на смартфоны Samsung.
Здоровье
Россиян проверят на коллективный иммунитет к коронавирусу
У россиян выяснят уровень сопротивляемости коронавирусу.
Шоу-бизнес
Студентка Оксфорда и модель: как живет внучка Кобзона
Мишель родилась в браке Натальи, дочери Кобзона, и юриста Юрия Рапопорта, который является гражданином Австралии.
Политика
В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета
Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
Политика
Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Россия привыкла, что США все время выступают с угрозами, в частности, в адрес российской «Роснефти» и санкциям за взаимодействие с Венесуэлой и ее президентом Николасом Мадуро.
Политика
Трамп уволил посла США в ЕС, который давал показания в ходе импичмента
Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса импичмента, сообщила в пятницу газета New York Times.
Общество
Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Экономика
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
Происшествия
Истощённую дочь забрали у матери-вегана в Кисловодске
Состояние девочки было критическим. В Кисловодске у женщины-вегана забрали истощённую 1,5-годовалую дочь.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Культура
The Paper (Китай): «Советско-российское вещание» и русские культурные образы в китайском контексте XXI века (The Paper)
Русские культурные образы в китайском языковом контексте XXI века весьма обильны и процветают, и они реализуются через две «давнишние» линии пропаганды: первая опирается на английский источник и демонстрирует понимание России с внешней стороны — с европейской и американской точки зрения.
Спорт
Российская гимнастка Солдатова была госпитализирована в Москве
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова в тяжелом состоянии была госпитализирована в медицинское учреждение города Москвы.
Фигурное катание
Загитова показала новый номер в прозрачном платье и упала с прыжка
Фигуристка Алина Загитова на шоу в Цюрихе представила новый номер под композицию Hallelujah, но не смогла откатать его без падений.
Общество
Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии выросло до 61
Количество случаев инфицирования новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 61, сообщает 7 февраля телеканал NHK со ссылкой на минздрав страны.
Происшествия
СКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина
Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о четырех жертвах при обстреле со стороны Украины
В результате обстрела позиций провозглашенной Луганской народной республики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четверо солдат, еще четверо получили ранения.