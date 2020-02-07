Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%». Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает ТАСС.

Авто Названы будущие новинки автосалона в Женеве 2020 Автосалон в Женеве пройдет в период с 5 по 15 марта, на нем можно будет увидеть представленные новинки.

Общество Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.

Происшествия В Киеве за русский язык жестоко избили женщину Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.

Культура Спецвыпуск сериала «Друзья» покажут в стриминговом сервисе Спецвыпуск продолжительностью 1 час будет опубликован на стриминговом сервисе HBO Max. Его планируют запустить в мае 2020 года.

Общество В России будет создан стратегический запас медицинских масок Сформировать стратегический запас средств индивидуальной защиты на случай распространения на территории России нового коронавируса поручило правительство РФ, сообщают 10 февраля «Известия».

Космос На Марсе и спутнике Юпитера существует жизнь Ученые из Ливерпульского университета Хоуп в Великобритании рассказывают, что жизнь на Марсе и спутнике Юпитера Европе на самом деле есть.

Политика Киев отказался от разведения сил в Донбассе из-за США В декабре 2019-го Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».