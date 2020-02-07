Экономика

ИзвестияИзвестияДерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки

Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%». Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает ТАСС.
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Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

ТАСС07 февраля в 10:01

Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Lenta.ru07 февраля в 07:21

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Коммерсантъ07 февраля в 09:39

Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых

Эхо Москвы07 февраля в 07:30

Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

РИА Новости07 февраля в 09:57

Дерипаска счел новую ставку ЦБ «первой подножкой» правительству Мишустина

РБК07 февраля в 06:56

Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина

Ведомости07 февраля в 06:30
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Происшествия

СК возбудил дело после столкновения катеров в Таиланде

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Выражение лица Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом

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Вступил в силу приказ МВД о новых справках о судимости

Вступил в силу приказ МВД о выдаче справок нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании.
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Учёные опровергли существование «нормального» пульса у людей

Американские учёные из института Скриппса опровергли существование «нормального» пульса у людей.
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Назван самый защищенный в истории военный авианосец США

Самым защищенным в истории военным кораблем по версии издания Popular Mechanics стал американский авианосец Theodore Roosevelt.
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Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях

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Коммерсантъ 05:07
Общество

Мантуров рассказал о нехватке китайских компонентов на заводах

Предприятия в России столкнулись с проблемами поставок китайских компонентов, но острой нехватки нет, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Коммерсантъ 06:29
Финансы

Рубль растёт к доллару и евро

Курс доллара снизился на 18 копеек — до 63,94 рубля. Курс евро упал на 19 копеек и составил 69,97 рубля.
RT на русском 02:02
Гаджеты

Samsung показала новый складной смартфон во время «Оскара»

Компания Samsung выпустила рекламный ролик готовящегося к релизу складного смартфона Galaxy Z Flip.
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Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
РЕН ТВ вчера в 01:48
Армия и оружие

Минобороны Украины не поддержало разведение войск в Донбассе

Разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения не изменит сложившейся ситуации.
Политическая Экспертиза 01:47
Происшествия

В Москве задержан устроивший пранк про коронавирус в метро

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Леонид Агутин поздравил дочь с днем рождения стихами

Певец Леонид Агутин поздравил стихами свою дочь Елизавету, которой 9 февраля исполнился 21 год.
Культуромания вчера в 08:26
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Экономика

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
РБК 02:00
Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
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Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург в Петербург.
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Врачи рекомендуют употреблять в день минимум 400 мг магния. Специалисты издания FoodEatSafe составили список продуктов, обогащенных магнием.
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«Арктика» охромела на правый двигатель

Коммерсантъ вчера в 17:21
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер решили помириться

Якобы Ирина Шейк поставила перед собой новые цели и приоритеты, а Купера как своего мужчину уже давно вычеркнула из собственной жизни.
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Технологии

Пользователям Windows 7 система не дает выключить или перезагрузить ПК

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В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

Киев отозвал посла из России в 2014 году на фоне обострения отношений двух стран и госпереворота на Украине.
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Происшествия

Фигуранты дела «Сети» получили от шести до восемнадцати лет колонии

Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет лишения свободы, сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
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Экономика

«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»

«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РБК 05:46
Политика

Опрос: 70% россиян считают, что поправки к Конституции допустимы

70% считают допустимыми изменения в основной закон государства, а 64% готовы принять участие в голосовании, если бы оно состоялось в ближайшее воскресенье.
Клопс 06:14
Кино

Брэд Питт получил «Оскар» за роль второго плана

Фильм повествует о жизни актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, роль которого сыграл Питт.
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Общество

Звезды на Красной дорожке «Оскара»: кто пришел на церемонию 2020 года

В 2020 году церемония вручения "Оскара" стала 92-й по счету. Как и в 2019-м в этот раз церемония "Оскара" прошла без ведущих.
Sputnik Южная Осетия 03:23
Космос

Ученые зафиксировали необычные радиовсплески из космоса

Загадочные, еле заметные, повторяющиеся радиовсплески FRB 171019 зафиксировали австралийские астрономы сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на lenta.ru.
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Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U демонстрирует впечатляющую производительность

Судя по имеющимся данным, пока что речь идёт о ноутбуке ACER Swift 3 S314-42 с шестиядерным процессором Ryzen 5 4500U без многопоточности.
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Олег Владимирович Дерипаска
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