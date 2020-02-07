Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%». Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает ТАСС.

Происшествия СК возбудил дело после столкновения катеров в Таиланде Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения после ЧП с двумя скоростными катерами в Таиланде, в результате которого погибли два ребенка из России, сообщается на сайте ведомства.

Финансы Рубль растёт к доллару и евро Курс доллара снизился на 18 копеек — до 63,94 рубля. Курс евро упал на 19 копеек и составил 69,97 рубля.

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Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер решили помириться Якобы Ирина Шейк поставила перед собой новые цели и приоритеты, а Купера как своего мужчину уже давно вычеркнула из собственной жизни.

Политика В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной Киев отозвал посла из России в 2014 году на фоне обострения отношений двух стран и госпереворота на Украине.

Происшествия Фигуранты дела «Сети» получили от шести до восемнадцати лет колонии Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет лишения свободы, сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Космос Ученые зафиксировали необычные радиовсплески из космоса Загадочные, еле заметные, повторяющиеся радиовсплески FRB 171019 зафиксировали австралийские астрономы сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на lenta.ru.