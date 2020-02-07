Экономика
URA.RuДерипаска рассказал о подножках правительству Мишустина
Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал снижение ключевой ставки до 6%. По мнению бизнесмена, такое решение Центрального банка — «первая подножка» в адрес нового правительства РФ. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
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Наука
Петербургские биологи раскрыли причины «парадокса хаоса» в воде
Ученые из России и Германии раскрыли причины «хаоса» в поведении водных экосистем.
Армия и оружие
Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за гибель ополченцев
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник возложил на президента Украины Владимира Зеленского ответственность за гибель военнослужащих ЛНР в результате артиллерийского обстрела населенного пункта Золотое-5 со стороны украинских силовиков.
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа
Происшествия
Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула
Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
Армия и оружие
Генштаб Белоруссии предвидел гражданскую войну на Украине
Павел Муравейко, руководитель главного оперативного управления Генерального штаба армии Белоруссии, сообщил, что Генштаб знал о гражданской войне на Украине за два года до того, как она началась.
Спорт
Большунов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Швеции
Российский лыжник Александр Большунов показал третий результат в классическом спринте, состоявшемся в рамках девятого этапа Кубка мира в шведском Фалуне.
Политика
Поклонская сравнила Украину с сомалийскими пиратами
Футбол
«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду
«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
Технологии
Солнечные батареи научатся вырабатывать энергию даже по ночам
Авторы новой идеи предлагают повысить производительность батарей за счет интеграции в них специальных терморадиационных элементов – эти устройства генерируют энергию за счет радиационного охлаждения, пишет «Популярная механика».
Футбол
Слуцкий спел перед игроками «Рубина»
Новый главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий блеснул перед своими подопечными певческими данными.
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов
Речь идет о фильмах, запрещенных к показу на платформе с 2015 по 2020 годы.
Технологии
Microsoft выпустила ещё одно обновление для Windows 7
Компания Microsoft ранее заявляла, что обновления Windows 7 проводить больше не будет.
Происшествия
В Таиланде в результате стрельбы в торговом центре погиб 21 человек
По меньшей мере 21 человек погиб и 33 получили ранения в результате стрельбы в одном из торговых центров города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда.
Общество
Самолет МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Китай
Транспортный самолет МЧС России Ил-76 вылетел в Китай с подмосковного аэродрома Жуковский с медицинскими препаратами и средствами индивидуальной защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
Общество
Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт
Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.
Общество
«Аэрофлот» решил доплачивать экипажам за рейсы в Китай
«Для повышения уровня мотивации членов кабинных экипажей руководством компании принято решение об установлении дополнительной денежной доплаты на рейсах в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг из расчета 8300 рублей за выполненный рейс», — передает ТАСС сообщение организации.
Гаджеты
Тёмный режим появился в бете WhatsApp для iPhone
Команда WhatsApp добавила тёмный режим в бета-версию мессенджера для iPhone.
Армия и оружие
Самолет со 172 пассажирами избежал ракетного удара Израиля в Сирии
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Экономика
Fitch сохранило рейтинг России на уровне ВВВ
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом.
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
Экономика
Китайские торговцы медью объявили форс-мажор из-за коронавируса
Китайские торговцы медью сообщили своим контрагентам в разных странах мира — от Чили до Нигерии и Сомали — об отмене или приостановке заказов на поставку меди, сославшись на эпидемию коронавируса как на форс-мажорное обстоятельство.
Единоборства
UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Армия и оружие
Огневая мощь танка «Армата» превосходит все аналоги, заявили на УВЗ
Разработка новой пушки для перспективного российского танка Т-14 "Армата" уже завершена, рассказал РИА Новости в ходе выставки Defexpo India — 2020 официальный представитель концерна Уралвагонзавод (входит в "Ростех") — предприятия — разработчика боевой машины.