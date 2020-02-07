Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаДерипаска назвал решение ЦБ подножкой правительству Мишустина

В пятницу ЦБ в очередной раз провел заседание совета директоров по денежно-кредитной политике. И принял решение понизить ключевую ставку с 6,25% до 6% годовых. Этот показатель очень много значит для экономики.
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Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

ТАССвчера в 10:01

Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Lenta.ruвчера в 07:21

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Коммерсантъвчера в 09:39

Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых

Эхо Москвывчера в 07:30

Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

РИА Новостивчера в 09:57

Дерипаска счел новую ставку ЦБ «первой подножкой» правительству Мишустина

РБКвчера в 06:56

Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина

Ведомостивчера в 06:30
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
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Таиланд впервые объявил число пострадавших при стрельбе

Lenta.ru 10:25
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В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
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Из-за коронавируса могут отложить выход PlayStation 5 и Xbox Series X

Примечательно, что Nintendo сразу заявила о задержках производства Nintendo Switch из-за вспышки коронавируса.
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Авто

Новый внедорожник Ford Bronco проходит полевые испытания

Новый внедорожник Ford Bronco запечатлели во время полевых испытаний журналисты, 7 февраля сообщает портал Car and Driver.
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В Тосненском районе Ленинградской области под лед провалились двое лыжников. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Российский лыжник Александр Большунов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
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Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
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Российские полицейские оставили тело женщины под окнами дома

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Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
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Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе

Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
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Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
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Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Газета.Ru вчера в 12:07
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Клубы АПЛ хотят изменить правила фиксации офсайда с помощью ВАР

Клубы АПЛ требуют зафиксировать зазор десять сантиметров при фиксации офсайда с помощью ВАР.
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Счетная палата усомнилась в продуктивности российской науки

Российская модель финансирования науки является неэффективной и "противоречит не только глобальным трендам, но и Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года", - говорится в докладе СП.
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Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии

Ранее карельское управление СК РФ сообщило о задержании министра транспорта Алексея Кайдалова и заместителя директора аэропорта "Петрозаводск" в рамках уголовного дела о получении взятки.
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В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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