Экономика
ИзвестияДерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки
Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%». Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает ТАСС.
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Общество
Доктор Мясников усомнился в эффективности вакцины от коронавируса
Медик напомнил, что вакцину от коронавируса разрабатывали на протяжении нескольких лет — ранее эпидемия атипичной пневмонии была зафиксирована в 2002 году и 2012 году.
Общество
Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Происшествия
Стало известно о 20 погибших в результате стрельбы в Таиланде
Как минимум 20 человек погибли при стрельбе в торговом центре города Накхонратчасима в Таиланде.
Общество
В Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина
Депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина, трагически погибшего накануне при жесткой посадке вертолёта, похоронили в субботу на мусульманском кладбище в казанском посёлке Мирный, сообщили РИА Новости в парламенте Татарстана.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Общество
Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью
Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
Армия и оружие
Латвия решила построить военный объект на границе с Россией
Министерство обороны Латвии подготовила проект постановления правительства об отчуждении 5 гектаров земли в Яуналуксненской волости Алуксненского края для строительства некоего военного объекта.
Армия и оружие
Глава МИД Дании посетил район ООС в Донбассе
Датская делегация во главе с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом посетила район проведения Операции объединенных сил (ООС).
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта.
Общество
В Раде заявили о неизбежности повышения пенсионного возраста
Председатель комитета Верховной рады по социальной политике и защите прав ветеранов Галина Третьякова в интервью «Экономической правде» заявила о неизбежности повышения пенсионного возраста на Украине.
Экономика
Старые проблемы и новый вирус: как падали 10 худших акций января
Домашнее снижение Лидером топ-10 самых подешевевших российских акций января стали бумаги "Газпрома".
Экономика
Сотни крупных компаний потеряют прибыль из-за коронавируса
Сотни компаний по всему миру ожидают, что вспышка коронавируса 2019-nCoV в Китае негативно отразится на их финансовых результатах в первом квартале 2020 года.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Шоу-бизнес
Самбурская призналась, что ее бросил возлюбленный
Актриса, певица Настасья Самбурская рассказала, что ее бросил возлюбленный. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Здоровье
В Комздраве объяснили госпитализацию вернувшихся из Китая петербуржцев
В комитете здравоохранения объяснили, зачем госпитализируют петербуржцев, вернувшихся из Китая.
Происшествия
В Петербурге нашли тело пропавшей после корпоратива 22-летней девушки
Как сообщается в петербургской группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте», 22-летняя Кристина найдена мертвой.
Общество
В США 200 человек заразились норовирусом в казино
Норовирус вызывает острую кишечную инфекцию. У пациентов наблюдается высокая температура, рвота и диарея.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Технологии
Китайские мобильные компании создадут конкурента Google Play
Китайские компании Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo создадут платформу для зарубежных разработчиков приложений, чтобы конкурировать с монополией магазина Google Play, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Общество
Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт
Эксперты предупредили, что оставляя деньги на «пластике», они буквально развязывают руки мошенникам, а приставы легко смогут арестовать средства, пишет Primpress.
Наука
Нарушение биологических часов может спровоцировать развитие диабета
Технологии
Артём Здунов встретился с молодыми исследователями Дагестана
Как сообщили «Лезги газет» в пресс-службе Администрации Главы и Правительства РД, премьер-министр республики Артем Здунов провел встречу с дагестанскими молодыми исследователями.
Футбол
Круговой: Нахожусь под полным наблюдением медицинского штаба «Зенита»
Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой, выступающий за «Уфу» на правах аренды, рассказал о восстановлении после травмы.
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Общество
ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов
Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Экономика
Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок
Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Экономика
Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область
О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.