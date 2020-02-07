Экономика

ИзвестияИзвестияДерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки

Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%». Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает ТАСС.
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Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

ТАССвчера в 10:01

Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

РИА Новостивчера в 09:57

Дерипаска счел новую ставку ЦБ «первой подножкой» правительству Мишустина

РБКвчера в 06:56

Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых

Эхо Москвывчера в 07:30

Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Lenta.ruвчера в 07:21

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Коммерсантъвчера в 09:39

Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина

Ведомостивчера в 06:30
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Общество

Доктор Мясников усомнился в эффективности вакцины от коронавируса

Медик напомнил, что вакцину от коронавируса разрабатывали на протяжении нескольких лет — ранее эпидемия атипичной пневмонии была зафиксирована в 2002 году и 2012 году.
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Газета.Ru 11:49
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Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru 08:39
Происшествия

Стало известно о 20 погибших в результате стрельбы в Таиланде

Как минимум 20 человек погибли при стрельбе в торговом центре города Накхонратчасима в Таиланде.
Известия 12:01
Общество

В Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина

Депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина, трагически погибшего накануне при жесткой посадке вертолёта, похоронили в субботу на мусульманском кладбище в казанском посёлке Мирный, сообщили РИА Новости в парламенте Татарстана.
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Общество

Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью

Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
ТАСС 06:01
Армия и оружие

Латвия решила построить военный объект на границе с Россией

Министерство обороны Латвии подготовила проект постановления правительства об отчуждении 5 гектаров земли в Яуналуксненской волости Алуксненского края для строительства некоего военного объекта.
Московский Комсомолец 09:50
Армия и оружие

Глава МИД Дании посетил район ООС в Донбассе

Датская делегация во главе с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом посетила район проведения Операции объединенных сил (ООС).
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Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта.
РИА Новости 06:22
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В Раде заявили о неизбежности повышения пенсионного возраста

Председатель комитета Верховной рады по социальной политике и защите прав ветеранов Галина Третьякова в интервью «Экономической правде» заявила о неизбежности повышения пенсионного возраста на Украине.
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Шоу-бизнес

Алексей Кравченко сделал предложение невесте в студии НТВ

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Экономика

Старые проблемы и новый вирус: как падали 10 худших акций января

Домашнее снижение Лидером топ-10 самых подешевевших российских акций января стали бумаги "Газпрома".
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Экономика

Сотни крупных компаний потеряют прибыль из-за коронавируса

Сотни компаний по всему миру ожидают, что вспышка коронавируса 2019-nCoV в Китае негативно отразится на их финансовых результатах в первом квартале 2020 года.
Секрет фирмы 10:02
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК 06 февраля в 17:31
Шоу-бизнес

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Актриса, певица Настасья Самбурская рассказала, что ее бросил возлюбленный. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.
URA.Ru 12:00
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Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Пятый канал 08:49
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В Комздраве объяснили госпитализацию вернувшихся из Китая петербуржцев

В комитете здравоохранения объяснили, зачем госпитализируют петербуржцев, вернувшихся из Китая.
Невские Новости 09:34
Происшествия

В Петербурге нашли тело пропавшей после корпоратива 22-летней девушки

Как сообщается в петербургской группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте», 22-летняя Кристина найдена мертвой.
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В США 200 человек заразились норовирусом в казино

Норовирус вызывает острую кишечную инфекцию. У пациентов наблюдается высокая температура, рвота и диарея.
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Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

РИА Новости 06 февраля в 16:14
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Газета.Ru вчера в 05:00
Общество

Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт

Эксперты предупредили, что оставляя деньги на «пластике», они буквально развязывают руки мошенникам, а приставы легко смогут арестовать средства, пишет Primpress.
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Как сообщили «Лезги газет» в пресс-службе Администрации Главы и Правительства РД, премьер-министр республики Артем Здунов провел встречу с дагестанскими молодыми исследователями.
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Круговой: Нахожусь под полным наблюдением медицинского штаба «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой, выступающий за «Уфу» на правах аренды, рассказал о восстановлении после травмы.
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ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

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О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
SM News вчера в 02:39
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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