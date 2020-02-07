Экономика

ИзвестияИзвестияДерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки

Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%». Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает ТАСС.
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Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

ТАСС10:01

Дерипаска счел новую ставку ЦБ «первой подножкой» правительству Мишустина

РБК06:56

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Коммерсантъ09:39

Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых

Эхо Москвы07:30

Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Lenta.ru07:21

Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

РИА Новости09:57

Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина

Ведомости06:30
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
Культура

Американский актер Кирк Дуглас скончался

МР7.ру 05 февраля в 23:47
Наука

Завершена масштабная генетическая перепись раковых опухолей

Как сообщает ToDay News Ufa, консорциум генетиков Pan-Cancer, объединивший более 1,3 тыс. ученых из разных стран, завершил расшифровку и изучение геномов 2,6 тыс. опухолей, которые относятся к 38 видам рака.
ToDay News Ufa вчера в 06:56
Армия и оружие

Армия США закажет боевую машину за полтора бюджета Минобороны РФ

Ruposters.ru 09:14
Экономика

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
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Армия и оружие

Опубликовано видео полета модернизированного Ту-160М

Модернизированные двигатели позволяют увеличить дальность полета Ту-160М.
Рамблер вчера в 07:54
Политика

Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии

Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 14:39
Армия и оружие

ВСУ похитили предназначенные для Донбасса восемь тонн гумпомощи

Гуманитарный груз, предназначенный для жителей Донбасса, был похищен группой старших офицеров ВСУ, заявил 7 февраля замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, сообщает Донецкое агентство новостей.
REGNUM 09:16
Политика

Трамп уволил свидетельствовавшего в ходе импичмента посла США в ЕС

Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса по импичменту.
Российская газета 20:04
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний нового боевого модуля АУ-220М

Разработчик новейшего боевого модуля АУ-220М опубликовал видео его испытаний.
Ruposters.ru 05 февраля в 12:30
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru вчера в 01:22
Общество

Аномально высокая погода зафиксирована в Антарктиде

В Антарктиде была зафиксирована аномально высокая для данного региона температура.
Газета.Ru 20:31
Гаджеты

Популярный смартфон Honor 20i подешевел почти вдвое

Популярный китайский смартфон Honor 20i подешевел почти вдвое с момента старта продаж весной прошлого года.
UfaTime.ru 15:50
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

РИА Новости вчера в 21:20
Экономика

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Коммерсантъ 16:56
Кино

Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»

Народные новости вчера в 17:46
Происшествия

Героиню статьи о наркотической зависимости объявили в розыск

Суд приговорил героиню заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (Анну Глазову) к одному году и восьми месяцам колонии, а также объявил ее в розыск, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.
РБК 08:56
Хоккей

Овечкин стал главной звездой дня в НХЛ

Российский нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первой звездой игрового дня в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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США и ЕС призвали Россию «обеспечить доступ в Крым»

Делегации США и ЕС потребовали от России пустить в Крым представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Московский Комсомолец 02:37
Политика

В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета

Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
ТАСС 14:58
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Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
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Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

3 апреля на московской "ВТБ Арене" в ходе турнира Absolute Championship Akhmat АСА 107 встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
Газета.Ru 13:30
Политика

США выделят $100 млн Китаю на борьбу с коронавирусом

В качестве поддержки Китаю в борьбе с коронавирусом США намерены выделить $100 млн.
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Фигурное катание

Загитова показала новый номер в прозрачном платье и упала с прыжка

Фигуристка Алина Загитова на шоу в Цюрихе представила новый номер под композицию Hallelujah, но не смогла откатать его без падений.
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Число жертв коронавируса в Китае возросло до 722

Число жертв нового типа коронавируса в Китае возросло до 722 человек.
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В Красноярском крае умер мальчик с редкой болезнью

«У мальчика было назначение на препарат «Спинраза», но минздрав не собирался его исполнять», − написала на своей странице на Facebook общественница Надежда Болсуновская.
Телекомпания Афонтово вчера в 04:01
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В Samsung объяснили блокировку смарт-телевизоров в России

Российские пользователи телевизоров Samsung Electronics столкнулись с блокировкой некоторых функций на их устройствах.
РИА Новости 06:17
Футбол

Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом мира

Нападающий и капитан испанского клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии французской спортивной газеты L’Équipe.
Телеканал 360° 16:11
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В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
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Размер своей пенсии раскрыл Юлий Гусман

О своей пенсии высказался режиссер театра и кино Юлий Гусман. Она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги.
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Американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя. Об этом сообщает The Washington Post.
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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