Экономика

ИзвестияИзвестияДерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки

Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%». Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать354

Подробнее о событии

Дерипаска счел новую ставку ЦБ «первой подножкой» правительству Мишустина

РБК06:56

Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

РИА Новости09:57

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Коммерсантъ09:39

Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых

Эхо Москвы07:30

Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Lenta.ru07:21

Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

ТАСС10:01

Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина

Ведомости06:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:39, Ашберн
Происшествия

Амурского тигра убили в Приморье

Известия 06:28
Футбол

Смолов — о предложении «Сельты»: не думал даже и 10 секунд

Чемпионат 16:28
Общество

Кировский анестезист опроверг причастность к убийствам ветеранов

Газета.Ru 15:12
Футбол

Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом мира

Нападающий и капитан испанского клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии французской спортивной газеты L’Équipe.
Телеканал 360° 16:11
Политика

США могут ввести санкции против «Роснефти»

В пакете с другими мерами не исключается введение санкций в отношении «Роснефти».
Коммерсантъ 05 февраля в 13:43
Политика

Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией

Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
РИА Новости 10:09
Шоу-бизнес

Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере

Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Московский Комсомолец 09:08
Здоровье

Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй возросло

В провинции Хубэй число жертв нового типа коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 699.
Газета.Ru 18:45
Политика

Эксперт по Украине уволен из Белого дома

Эксперт по Украине из Совета национальной безопасности США Александр Виндман, выступивший с показаниями против американского лидера Дональда Трампа, был уволен.
RT на русском 17:37
Политика

Российская делегация не долетела до переговоров Путина и Лукашенко

Делегация направлялась на переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Gazeta.SPb 07:45
Хоккей

Сборная РФ по хоккею проиграла Финляндии на Шведских играх

Сборная России по хоккею потерпела поражение от финской команды в матче Шведских игр, которые являются этапом Еврохоккейтура.
Аргументы и Факты вчера в 14:27
Наука

Завершена масштабная генетическая перепись раковых опухолей

Как сообщает ToDay News Ufa, консорциум генетиков Pan-Cancer, объединивший более 1,3 тыс. ученых из разных стран, завершил расшифровку и изучение геномов 2,6 тыс. опухолей, которые относятся к 38 видам рака.
ToDay News Ufa вчера в 06:56
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Шоу-бизнес

Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон

Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Uznayvse.ru 10:01
Гаджеты

AMD удалось занять 18,3% рынка процессоров для настольных ПК

В последний раз AMD удавалось занять такую долю на рынке x86-совместимых серверных процессоров в третьем квартале 2013 года.
iXBT.com вчера в 07:09
Экономика

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Коммерсантъ 16:56
Экономика

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

Стоимость жилья в России может подорожать в ближайшие два года на 25%.
ТАСС 05 февраля в 18:53
Шоу-бизнес

Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
УтроNews 11:28
Энергетика

Ливия потеряла миллиард долларов из-за закрытия нефтяных объектов

Потери страны в результате блокирования морских нефтяных терминалов и закрытия нефтяных месторождений страны превысили один миллиард долларов, информирует Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) в Twitter.
Российская газета 18:02
Политика

В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета

Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
ТАСС 14:58
Происшествия

СК назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане

Следственный комитет России озвучил основные версии крушения вертолета в Татарстане, в котором погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.
Известия 13:16
Общество

Дерипаска проиграл суд на $95 млн чиновнику из правительства Касьянова

Апелляционный суд Лондона отказался удовлетворить требования российского предпринимателя Олега Дерипаски по спору о выплате $95,2 млн экс-главе Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимиру Чернухину.
РБК 15:21
Наука

Из биоотходов создали разбавитель для извлечения металлов в гидрометаллургии

Разбавитель получил название Neste MY Renewable Isoalkane, в основе которого лежит возобновляемый изоалкан, созданный исключительно из биологических отходов и остатков сырья.
Хайтек 08:05
Киберспорт

Игра Warcraft III: Reforged получила первые исправления

Скандально-известная Warcraft III: Reforged получила первый патч (обновление, призванное исправить различные ошибки).
REGNUM 05:45
Армия и оружие

Первый полет ракетоносца Ту-160М попал на видео

Первый полет модернизированного ракетоносца Ту-160М сняли на видео, ролик опубликовало Министерство обороны на своем канале в YouTube.
Sibnet Новости вчера в 09:27
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ 10:48
Культура

Скончался легендарный актёр Кирк Дуглас

Умер голливудский актёр Кирк Дуглас. Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет.
Ореанда-Новости вчера в 01:27
Футбол

Комитет профессионального футбола РФС поддержал реформу Кубка России

Состоялось заседание комитета профессионального футбола РФС.
Sports.ru 03:56
Космос

«Союз» с 34 спутниками OneWeb стартовал с космодрома Байконур

Взгляд.ру вчера в 17:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное