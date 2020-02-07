Экономика

Капитал страныКапитал страныДерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ключевой ставки

7 февраля стало известно, что Центральный Банк Российской Федерации принял решение понизить ключевую ставку до 6%.
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Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых

Эхо Москвы07 февраля в 07:30

Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

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Коммерсантъ07 февраля в 09:39

Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

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Lenta.ru07 февраля в 07:21

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РБК07 февраля в 06:56

Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина

Ведомости07 февраля в 06:30
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BFM.ru вчера в 15:55
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РБК 02:00
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Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
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Брянский лыжник Большунов выиграл масс-старт в Швеции

БрянскToday вчера в 04:42
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Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Происшествия

Суд оправдал экс-директора фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве

Мосгорсуд вынес оправдательный приговор экс-владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, который обвинялся в убийстве охранника предприятия.
РБК 04:04
Политика

Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами

Минобрнауки отменило приказ, регламентирующий контакты российских ученых с иностранными коллегами, сообщил глава министерства Валерий Фальков.
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В США обнаружили преграду для победы в войне с Россией

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Ранее карантинные центры появились в Варненском и Сосновском районах, но из-за протестов местных жителей пункты решили закрыть.
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Huawei P20 и Huawei P20 Pro начали получать стабильную Android 10

Huawei развернула обновление пользователей смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro до стабильной версии EMUI 10, которая основана на Android 10.
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Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за скорой

Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов.
Lenta.ru 03:05
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Обновленная Mazda CX-4 ставит рекорды продаж

Старт продаж обновленного кросс-купе Mazda CX-4 состоялся в начале ноября 2019-го.
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Встреча Абэ и Путина может пройти в Москве 9 мая

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ВОЗ назвала текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время.
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Гончарук оправдался за критику Зеленского

Глава правительства Украины Алексей Гончарук попытался оправдаться за высказанную им критику в адрес главы государства Владимира Зеленского.
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Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя, заявил нарколог

Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
РИА Новости 04:02
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Путин заявил об усилении турбулентности международной обстановки

«Международная обстановка становится более турбулентной, а значит требуются еще более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка», — цитируют Путина на сайте Кремля в понедельник, 10 февраля.
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Токаев поручил уволить чиновников из-за беспорядков на юге Казахстана

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Олег Владимирович Дерипаска
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Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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