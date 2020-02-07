Экономика
Капитал страныДерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ключевой ставки
7 февраля стало известно, что Центральный Банк Российской Федерации принял решение понизить ключевую ставку до 6%.
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Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых
Эхо Москвы07 февраля в 07:30
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