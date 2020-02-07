Экономика

Lenta.ruLenta.ruДерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал ЦБ, который опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до шести процентов годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале. Бизнесмен полагает, что это стало первой подножкой правительству Михаила Мишустина.
Читать в источнике
Комментировать460

Подробнее о событии

Дерипаска счел новую ставку ЦБ «первой подножкой» правительству Мишустина

РБК07 февраля в 06:56

Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

РИА Новости07 февраля в 09:57

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Коммерсантъ07 февраля в 09:39

Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых

Эхо Москвы07 февраля в 07:30

Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Lenta.ru07 февраля в 07:21

Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

ТАСС07 февраля в 10:01

Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина

Ведомости07 февраля в 06:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:44, Ашберн
Политика

Песков заявил, что США все чаще вводят незаконные санкции

Представитель Кремля заключил, что "нужно реагировать по ситуации и очень внимательно оценивать каждый конкретный случай".
ТАСС 05:17
Происшествия

Суд оправдал россиянина за убийство на фабрике «Меньшевик»

Бывший совладелец московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов оправдан Мосгорсудом по делу об убийстве охранника Алексея Осипова.
Lenta.ru 03:02
Здоровье

ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса «верхушку айсберга»

Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время.
РБК 04:06
Происшествия

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
ТАСС 03:30
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр

Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Народные новости вчера в 12:52
Политика

В МИД Украины прокомментировали возможность отправки посла в Москву

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву.
RT на русском 04:55
Хоккей

Шестёркин стал второй звездой игрового дня в НХЛ

RT на русском 01:12
Экономика

Жители Башкирии могут получить дополнительную помощь от государства

Министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова сообщила, что жители республики могут получить дополнительную денежную помощь от государства, став участником программы по заключению социальных контрактов.
МедиаКорСеть 05:11
Экономика

«Нафтогаз» готовит новые иски против России и «Газпрома»

НАК "Нафтогаз Украины" готовит новые иски против "Газпрома" и России, сообщил исполнительный директор украинский компании Юрий Витренко.
Вести.Ru 05:22
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились

Российская супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер помирились через несколько месяцев после разрыва.
ФАН вчера в 18:53
Политика

Правительство Медведева проделало большую работу, заявил Песков

Ушедшее в отставку правительство под руководством Дмитрия Медведева проделало большую работу, нынешний кабмин не начинает "с чистого листа", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:16
Кино

«Джокер» получил первый «Оскар-2020»

Фильм "Джокер", а именно Хильдур Гуднадоуттир, на 92-й церемонии вручения премии "Оскар" одержал победу в номинации лучший саундтрек.
Газета.Ru вчера в 22:51
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
РБК 05:27
Общество

Минтранс не поддержал увеличение периода запрета шипованных шин

Увеличение периода запрета шипованных шин, по мнению Министерства транспорта, не представляется возможным, сообщает ТАСС.
Российская газета 02:27
Культура

Выражение лица Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом

Культуромания 04:10
Гаджеты

Раскладушка Motorola Razr с гибким экраном прошла краш-тест

Motorola Razr 2019, как и любой смартфон с гибким экраном, вызвал у пользователей немало вопросов относительно своей прочности.
Ferra вчера в 07:06
Происшествия

Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинской области

Брат и сестра, которые погибли при столкновении катеров в Пхукете, приехали в Таиланд из Челябинской области.
Народные новости 04:29
Биатлон

Драчёв огласил состав сборной России на ЧМ по биатлону в Антхольце

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 13 по 23 февраля. Ранее Драчёв заявил, что России нужно много чего изменить, чтобы догнать лидеров.
RT на русском 05:07
Происшествия

В Омске из-за «скорой» с разницей в несколько часов умерли мать и сын

Женщина растила сына одна, других родных у них не было, и до 40 лет мужчина жил с матерью.
Город55.ру 04:14
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия

Главврача во Владимире задержали за взятку в 1,7 миллиона рублей

Российская газета 05:34
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском вчера в 19:56
Гаджеты

В России планируют сертифицировать Wi-Fi 6

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации намерено сертифицировать смартфоны, планшеты и компьютеры, которые поддерживают Wi-Fi 6. Новый стандарт должен стать конкурентом будущим сетям 5G, считают производители.
Игромания.ру 03:40
Происшествия

Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10

RT на русском вчера в 00:13
Здоровье

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия 08 февраля в 16:18
Культура

Студентка ВлГУ выиграла конкурс красоты «Владимирская красавица 2020»

8 февраля в Областном дворце культуры и искусства надели корону "главной областной красавице" Александре Дашкевич.
Владимирские ведомости 04:55
Происшествия

Спасатели сняли со льдины в Финском заливе 25 рыбаков

Петербургские спасатели сняли со льдины в Финском заливе группу любителей зимней рыбалки из 25 человек, которые вышли на лёд вопреки действующему запрету.
REGNUM 05:09
Общество

Пассажирский Boeing долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордное время

Летевший из Нью-Йорка в Лондон Boeing 747 преодолел расстояние между двумя континентами за рекордно короткое время - 4 часа 56 минут.
Российская газета вчера в 17:05
Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

REGNUM вчера в 07:50
Кино

«Джокер» номинирован на «Золотую малину»

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" попал в список претендентов на антипремию "Золота малина" в номинации "Худшее отношение к человеческой жизни и общественной собственности".
Газета.Ru 08 февраля в 11:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное