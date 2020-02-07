Экономика
Lenta.ruДерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки
Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал ЦБ, который опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до шести процентов годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале. Бизнесмен полагает, что это стало первой подножкой правительству Михаила Мишустина.
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Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых
Эхо Москвы07 февраля в 07:30
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