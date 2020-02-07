с чего всё началось

ЦБ снизил ставку на 0,25%. Первая подножка правительству Мишустина. Мина под национальные проекты и и программу борьбы с бедностью. Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается. Пристегните ремни.

Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал ЦБ, который опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до шести процентов годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале. Бизнесмен полагает, что это стало первой подножкой правительству Михаила Мишустина.

Происшествия ФСБ задержала замначальника Генштаба Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.

Общество Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.

Политика Путин рассказал о переговорах с Лукашенко Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в формате один на один заняли полтора часа.

Политика Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.

Происшествия МИД Украины отстранил консула в Молдавии из-за дела об изнасиловании Министерство иностранных дел Украины отстранило от исполнения обязанностей своего консула в Молдавии на время проведения расследования дела в связи с заявлением жительницы города Бельцы об изнасиловании, передает агентство "Укринформ".

Культура RTVI упрекнул Первый канал в плагиате нового шоу Собчак Редакция телеканала RTVI выпустила заявление в связи с анонсированным на Первом канале шоу "Док-Ток", ведущими которого станут Ксения Собчак и Александр Гордон, отметив подозрительное сходство с передачей с похожим названием Doc Talk, которую ведут Никита Тихонов-Рау и Ольга Арлаускас.

Происшествия В Китае умер предупредивший о коронавирусе врач 30 декабря врач сообщил в своём микроблоге, что на рынке морепродуктов Хуанань выявлены 7 случаев атипичной пневмонии.

Экономика Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.

Шоу-бизнес Блогер Ида Галич впервые стала мамой Сегодня стало известно, что популярный блогер и телеведущая Ида Галич впервые стала мамой. Звезда интаграма родила мальчика.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Политика Патрушев оценил угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прокомментировал угрозы в адрес российской стороны, высказанные спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом из-за поддержки Москвой законно избранной власти в этом латиноамериканском государстве.

Шоу-бизнес Кристина Асмус отдыхает с дочерью на Мальдивах Актриса поделилась яркими снимками с райского острова. Кристина Асмус уже вторую зиму подряд отдыхает с дочерью на Мальдивах.

Общество Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары Из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы, рассказали «Известиям» эксперты.