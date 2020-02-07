с чего всё началось

ЦБ снизил ставку на 0,25%. Первая подножка правительству Мишустина. Мина под национальные проекты и и программу борьбы с бедностью. Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается. Пристегните ремни.

Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал ЦБ, который опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до шести процентов годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале. Бизнесмен полагает, что это стало первой подножкой правительству Михаила Мишустина.

Происшествия ФСБ задержала замначальника Генштаба Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.

Спорт Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке самоубийства Ранее сегодня ряд СМИ сообщил, что якобы трехкратная чемпионка мира в командном зачете Солдатова попала в больницу в Москве после попытки суицида.

Спорт Министр спорта Украины разрешил атлетам выступать в России Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский объяснил, почему украинским атлетам было разрешено принимать участие в соревнованиях, проходящих в России.

Политика Переговоры Путина и Лукашенко: российская делегация прибыла в Сочи Как передает РИА Новости, отсутствие из-за нелетной погоды российской делегации не повлияло на переговоры между Путиным и Лукашенко, чья встреча проходит в горном кластере Сочи.

Экономика Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.

Энергетика Названы последствия коронавируса для российской нефти Министр энергетики России Александр Новак рассказал о последствиях эпидемии коронавируса для российской нефти и газа в Китае.

Экономика Набиуллина рассказала о влиянии коронавируса на экономику В Банке России считают, что влияние ситуации с коронавирусом на российскую экономику пока можно считать незначительным.

Происшествия Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали за растрату "Шестого февраля в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере - ред.) задержан начальник УФСИН России по республике Северная Осетия-Алания Емельянов Юрий Геннадьевич", - говорится в сообщении.

Политика Bloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти» США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Общество Суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минца Высокий суд Лондона отказал Игорю Минцу разблокировать его активы на 572 миллиона долларов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы банка «Траст».

Экономика Из-за коронавируса мировые цены на зерно сильно упали На фоне вспышки нового типа коронавируса мировые цены на зерно сильно упали, сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.