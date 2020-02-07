Экономика

Lenta.ruLenta.ruДерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал ЦБ, который опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до шести процентов годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале. Бизнесмен полагает, что это стало первой подножкой правительству Михаила Мишустина.
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Олег Дерипаска
ЦБ снизил ставку на 0,25%. Первая подножка правительству Мишустина. Мина под национальные проекты и и программу борьбы с бедностью. Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается. Пристегните ремни.
— Олег Дерипаска, российский предпринимательНакануне.Ru 06:17
с чего всё началось
Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал
 очередное снижение Центробанком ключевой ставки до с 6,25% до 6%. По его словам, «грабёж Центральным банком промышленности и населения продолжается».
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Дерипаска назвал новую ставку ЦБ «первой подножкой правительству Мишустина»

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