Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал ЦБ, который опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до шести процентов годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале. Бизнесмен полагает, что это стало первой подножкой правительству Михаила Мишустина.

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