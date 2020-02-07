Экономика

Lenta.ruLenta.ruДерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал ЦБ, который опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до шести процентов годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале. Бизнесмен полагает, что это стало первой подножкой правительству Михаила Мишустина.
Читать в источнике
Комментировать228

Подробнее о событии

Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

ТАСС10:01

Дерипаска счел новую ставку ЦБ «первой подножкой» правительству Мишустина

РБК06:56

Дерипаска назвал решение ЦБ по ставке «подножкой правительству»

Rambler News Service08:04

Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых

Эхо Москвы07:30

Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Lenta.ru07:21

Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

РИА Новости09:57

Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина

Ведомости06:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 10:28, Ашберн
Происшествия

Частный вертолет разбился под Казанью

Вести.Ru 09:53
Финансы

Центробанк снова снизил ключевую ставку

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 7 февраля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6%.
Банки.ру 05:30
Происшествия

В Милане обнаружили тело россиянки

РИА Новости 04:10
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Собеседник вчера в 09:01
Политика

Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.
ТАСС вчера в 09:35
Политика

Путин высказался о беседе с Лукашенко тет-а-тет

Российский лидер прокомментировал прошедшую беседу.
Газета.Ru 09:38
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Спорт

Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу

Российская гимнастка Александра Солдатова попала в столичную больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.
Москва 24 вчера в 05:01
Шоу-бизнес

Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии

Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
iReactor 01:45
Футбол

Николай Ларин: «Чертаново» хочет выйти в РПЛ и играть на главной арене «Лужников»

Василий Иванов: «Нет смысла идти в РПЛ без серьезного спонсора» Бюджет под премьер-лигу увеличивать не надо — Николай Юрьевич, «Чертаново» идет в ФНЛ в зоне стыковых матчей.
Спорт-Экспресс 06:15
Происшествия

Суд Петербурга отправил чиновницу под домашний арест по делу о взятке

REGNUM 09:13
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

РБК вчера в 16:45
Шоу-бизнес

Пелагея рассказала о травле после развода с Телегиным

Российская певица Пелагея опубликовала в Instagram видео, в котором рассказала о подробностях развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Народные новости 09:48
Общество

Учительница объяснила детям правила написания русского мата

Lenta.ru 04:05
Единоборства

Исмаилов снова обратился к Александру Емельяненко

Напомним, что противостояние Емельяненко - Исмаилов пройдет на турнире ACA 107. Вечер боев состоится 7 апреля в Москве.
Газета.Ru вчера в 19:41
Политика

Bloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти»

США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке.
Infox.ru 03:12
Шоу-бизнес

Валерий Гаркалин госпитализирован

ИА InterMedia 02:44
Общество

Анестезист, заподозренный в убийстве ветеранов, записал видеообращение

Анестезист Кировского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Вольф, которого в Сети заподозрили в убийствах пациентов после странных сообщений от его имени на форуме "Двач", обратился к общественности.
Московский Комсомолец 09:43
Происшествия

Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд рублей

По словам собеседника агентства, генерал-полковник Арсланов проходит фигурантом по делу о хищении 6,7 млрд руб. Арсланову предъявлено обвинение по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество), уточнил собеседник "Ведомостей".
Ведомости 05:09
Экономика

Мишустину до 2010 года принадлежало 25% в фондах группы UFG

Интерфакс 02:18
Армия и оружие

Американские войска вновь перехватили российский военный патруль, но в этот раз «по-умному»

Примечательным является также и тот факт, что несколько дней назад американские дроны были замечены над территорией, контролируемой российскими и сирийскими военными, однако, при этом, системы ПВО не атаковали беспилотники, хотя имели на это полное право, поскольку США нарушили существующие соглашения.
Avia.pro 05 февраля в 17:36
Общество

Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
RT на русском 04:27
Происшествия

Российский траулер затонул у берегов Эстонии

ТАСС 01:55
Общество

Охрана российского министерства заказала наклейки «Обама чмо»

Северо-Кавказский филиал ведомственной охраны Минэнерго России заказал наклейки с надписью «Обама чмо», следует из информации на портале госзакупок.
Lenta.ru 10:01
Политика

Посол России в Британии прокомментировал развитие дела Скрипалей

Интерес к делу Скрипалей будет подогреваться в британском обществе, следует ожидать продолжения истории по аналогии с делом Литвиненко, считает посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
РИА Новости 10:07
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС 07:48
Происшествия

В Кузбассе попал в аварию микроавтобус с детской спортивной командой

Российская газета 09:55
Космос

В России создают телескоп для поиска инопланетян

В России начались разработки нового телескопа для обнаружения сигналов других цивилизаций.
ToDay News Ufa 06:08
Фигурное катание

Самсонов выиграл первенство России по фигурному катанию среди юниоров

Sport24.ru 08:50
Технологии

Илон Маск высмеял проблемы безопасности WhatsApp

Известный изобретатель и миллиардер Илон Маск посмеялся над проблемам безопасности популярного приложения WhatsApp.
Pravda.Ru 08:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное