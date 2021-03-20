Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что решение Банка России повысить ключевую ставку на 0,25 пункта — до 4,5 процента — это атака на доход граждан России и прибыль российских компаний. Об этом Дерипаска написал сегодня, 20 марта, в своем телеграм-канале.

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С чего всё началось Бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале раскритиковал решение Центробанка повысить ключевую ставку впервые с 2018 года, назвав его «атакой на доходы граждан и прибыль компаний» РБК вчера в 06:17