Экономика

ТАССТАССДерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

Накануне Дерипаска в своем канале высказался о важности снижения регулятором ключевой ставки "до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%".
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Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

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Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

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Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина

Ведомостивчера в 06:30

Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых

Эхо Москвывчера в 07:30

Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Lenta.ruвчера в 07:21

Дерипаска счел новую ставку ЦБ «первой подножкой» правительству Мишустина

РБКвчера в 06:56

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Коммерсантъвчера в 09:39
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Общество

Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи

Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи.
Lenta.ru 05:15
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Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
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Самолет МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Китай

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Китайские авиакомпании начали досрочно расторгать контакты с летными экипажами, в том числе с российскими пилотами из-за простоя авиапарка, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в китайских авиакомпаниях.
Российская газета 06:04
Политика

Зеленский встретился с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.
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Володин выразил соболезнования в связи с гибелью Айрата Хайруллина

Парламентская газета вчера в 12:12
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Композитор и продюсер Игорь Матвиенко в своем интервью рассказал о причинах смерти Игоря Сорина и Олега Яковлева, которые в разные годы являлись участниками группы «Иванушки Internation».
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Армия и оружие

В Пентагоне раскрыли цели ядерных зарядов малой мощности на подлодках

В США объяснили, зачем американские подводные лодки вооружаются ядерными боеголовками малой мощности.
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Милошевич: по Карпину сразу было видно, что он станет большим тренером

Главный тренер «Партизана» Саво Милошевич рассказал о дружбе с наставником «Ростова» Валерием Карпиным, с которым они вместе играли в чемпионате Испании.
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Сериал "Друзья" вернется на экраны в виде специального часового эпизода, который выйдет на HBO Max, сообщает Deadline.
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Microsoft выпустила обновление для Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 7, исправляющее ошибку в финальной версии операционной системы, сообщает 8 февраля Windows Latest.
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РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
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Подпольное казино нашли в квартире главы муниципалитета в Петербурге

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NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing

Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.
Коммерсантъ 04:46
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Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

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Трамп уволил подполковника Совета нацбезопасности Виндмана

Глава Белого дома Дональд Трамп уволил двух ключевых свидетелей по делу об импичменте - должностей лишились главный эксперт по Украине в Совете национальной безопасности подполковник Александр Виндман и посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд.
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«Уфа» продлила контракт с Кротовым на 2 года

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Интернет

Google Chrome начнёт блокировать загрузку файлов по HTTP

Браузер Google Chrome начнёт блокировать загрузку файлов, передаваемых по протоколу HTTP.
Актуальные Новости 01:13
Общество

Боец ММА Смоляков жестко высказался о Емельяненко-младшем

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Смоляков жестко высказался об Александре Емельяненко. Об этом сообщает "Вестник ММА".
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Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях двух стран

Посол США в России Джон Салливан заявил в интервью РБК, что отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки после окончания холодной войны.
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Авторы Metro Exodus опубликовали скриншоты дополнения Sam’s Story

1/4 Скриншот взят из официальной группы игры во «ВКонтакте» Sam's Story станет доступно для скачивания 11 февраля на ПК, PS4, Xbox One и Google Stadia.
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В Тамбовской области подростка изнасиловали на кладбище

В Тамбовской области 16-летнюю студентку колледжа изнасиловали на кладбище, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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