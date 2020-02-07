Экономика
ТАССДерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки
Накануне Дерипаска в своем канале высказался о важности снижения регулятором ключевой ставки "до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%".
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Общество
Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи
Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи.
Здоровье
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Общество
Самолет МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Китай
Транспортный самолет МЧС России Ил-76 вылетел в Китай с подмосковного аэродрома Жуковский с медицинскими препаратами и средствами индивидуальной защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Происшествия
Россияне не пострадали в массовой драке в Казахстане
Политика
Россия направила Франции ноту протеста из-за дела Винника
Посольство РФ в Париже направило французскому МИДу ноты протеста из-за дела экстрадированного из Греции основателя криптовалютной биржи BTC-е россиянина Александра Винника, сообщил глава дипломатического представительства Алексей Мешков.
Авто
Тюнеры сделали из Volkswagen Multivan спортивный микроавтобус
Специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline провели интересный эксперимент, превратив серийный Volkswagen T6.1 в спортивный минивэн.
Кино
Сценарист «Рика и Морти» станет соавтором «Доктора Стрэнджа 2»
Майкл Уолдрон, известный своей работой над мультсериалом «Рик и Морти», станет одним из сценаристов второго фильма о герое комиксов Докторе Стрэндже.
Армия и оружие
Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Общество
Китайские авиакомпании стали увольнять российских пилотов
Китайские авиакомпании начали досрочно расторгать контакты с летными экипажами, в том числе с российскими пилотами из-за простоя авиапарка, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в китайских авиакомпаниях.
Политика
Зеленский встретился с Папой Римским
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.
Политика
Володин выразил соболезнования в связи с гибелью Айрата Хайруллина
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Шоу-бизнес
Продюсер Матвиенко назвал причины смерти солистов «Иванушек»
Композитор и продюсер Игорь Матвиенко в своем интервью рассказал о причинах смерти Игоря Сорина и Олега Яковлева, которые в разные годы являлись участниками группы «Иванушки Internation».
Армия и оружие
В Пентагоне раскрыли цели ядерных зарядов малой мощности на подлодках
В США объяснили, зачем американские подводные лодки вооружаются ядерными боеголовками малой мощности.
Футбол
Милошевич: по Карпину сразу было видно, что он станет большим тренером
Главный тренер «Партизана» Саво Милошевич рассказал о дружбе с наставником «Ростова» Валерием Карпиным, с которым они вместе играли в чемпионате Испании.
Культура
Сериал «Друзья» вернется на экраны спустя 25 лет
Сериал "Друзья" вернется на экраны в виде специального часового эпизода, который выйдет на HBO Max, сообщает Deadline.
Гаджеты
Microsoft выпустила обновление для Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 7, исправляющее ошибку в финальной версии операционной системы, сообщает 8 февраля Windows Latest.
Экономика
РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
Космос
NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing
Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Политика
Трамп уволил подполковника Совета нацбезопасности Виндмана
Глава Белого дома Дональд Трамп уволил двух ключевых свидетелей по делу об импичменте - должностей лишились главный эксперт по Украине в Совете национальной безопасности подполковник Александр Виндман и посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд.
Футбол
«Уфа» продлила контракт с Кротовым на 2 года
Интернет
Google Chrome начнёт блокировать загрузку файлов по HTTP
Браузер Google Chrome начнёт блокировать загрузку файлов, передаваемых по протоколу HTTP.
Общество
Боец ММА Смоляков жестко высказался о Емельяненко-младшем
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Смоляков жестко высказался об Александре Емельяненко. Об этом сообщает "Вестник ММА".
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях двух стран
Посол США в России Джон Салливан заявил в интервью РБК, что отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки после окончания холодной войны.
Киберспорт
Авторы Metro Exodus опубликовали скриншоты дополнения Sam’s Story
1/4 Скриншот взят из официальной группы игры во «ВКонтакте» Sam's Story станет доступно для скачивания 11 февраля на ПК, PS4, Xbox One и Google Stadia.
Культура
Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
Происшествия
В Тамбовской области подростка изнасиловали на кладбище
В Тамбовской области 16-летнюю студентку колледжа изнасиловали на кладбище, Следственный комитет возбудил уголовное дело.