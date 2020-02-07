Экономика
РИА НовостиДерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки
Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал действия Центробанка, снизившего ключевую ставку всего на 0,25 процентного пункта — до шести процентов годовых. "Первая подножка правительству Мишустина", — написал он в Telegram-канале.
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Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых
Эхо Москвы07 февраля в 07:30
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