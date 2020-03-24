Коронавирус

КомпанияКомпанияДерипаска раскритиковал действия ЦБ во время пандемии

ЦБ не считает ситуацию, сложившуюся в стране из-за коронавируса, кризисом, а потому не планирует в ближайшее время предпринимать решительных действий. При этом бизнес в России фактически «встал», заявил миллиардер Олег Дерипаска.
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Кризис: последние новости 25 марта. Дерипаска раскритиковал ЦБ, остановка автозаводов и сколько нужно денег на спасение экономики

URA.Ru00:00

Дерипаска резко раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

РИА Новостивчера в 11:16

Дерипаска заявил о «пробившем дно в своем болотце» ЦБ

РБКвчера в 16:48

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

RT на русскомвчера в 16:31

Дерипаска заявил о «пробившем дно» Центробанке

Lenta.ruвчера в 15:33

Дерипаска раскритиковал Центробанк за действия во время пандемии COVID-19

News.ruвчера в 11:54

Дерипаска считает, что Центробанк «пробил дно», сохранив ключевую ставку

Коммерсантъвчера в 19:57
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Общество

Таиланд полностью закрывает въезд в страну с 26 марта

Среди перечисленных – отдельные районы Бангкока, где находятся много клубов, баров и ресторанов, все они закрыты на неопределенный срок.
Интерфакс 09:00
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Культура

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Evo-rus.com вчера в 10:45
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Общество

Власти США достигли соглашения о пакете стимулирования экономики

Сенат США и администрация президента Дональда Трампа пришли к соглашению о пакете стимулирования экономики на $2 трлн в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает издание Washington Post.
РИА Новости 01:35
Общество

Собянин приостановил бесплатный проезд для людей старше 65 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с пандемией коронавируса в Москве будет отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов вузов, пожилых людей, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 08:12
Здоровье

Коронавирус: на Украине примут меры против «уклонистов» от карантина

Отмечается, что министр здравоохранения Илья Емец инициировал усиление ограничительных мер, чтобы эффективно бороться с коронавирусом.
Украина.ру 08:16
Общество

«Хеликс» начнет тестировать петербуржцев на коронавирус

«Хеликс» стала первой, и пока единственной, частной лабораторией, которая может проводить тестирование на COVID-19 в Петербурге.
Фонтанка.Ру 08:20
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Общество

У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
ТАСС 05:17
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

Вести.Ru 06:52
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
Политика

Телеобращение Владимира Путина к нации задерживается

Телеобращение Владимира Путина к нации задерживается. Ранее предполагалось, что оно будет показано около 15 часов.
Эхо Москвы 09:03
Энергетика

Стоимость нефти Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5%

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 02:59
Общество

Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163

В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.
Интерфакс 04:42
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»

В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
StarHit.ru 23 марта в 21:30
Культура

На первый театральный онлайн-фестиваль пригласили брянцев

В лучшие театры, концертные залы, музеи и лектории Санкт-Петербурга в один клик перенесет жителей Брянской области первый онлайн-фестиваль, подготовленный городским порталом Фонтанка.ру при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.
Севская правда 05:30
Здоровье

Вирусолог назвал главное отличие нового хантавируса от коронавируса

В беседе с Ura.ru академик РАЕН и член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что хантавирус представляет для человека меньшую опасность, чем коронавирус.
iReactor 08:07
Экономика

Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 05:23
Общество

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
Энергетика

Белоруссия раскрыла детали поставок нефти из России

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что российские нефтяные компании будут поставлять нефть в Белоруссию без премии.
Lenta.ru вчера в 09:55
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Авто

В продажу поступил Антарктический внедорожник УАЗ Патриот

В продажу поступили первые внедорожники УАЗ "Патриот" серии Antarctic Edition. Об этом сообщается на сайте изготовителя.
МонаВиста вчера в 12:57
Кино

Меган Маркл может озвучить персонажа «Симпсонов»

Газета Metro вчера в 11:08
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
РБК 05:55
Армия и оружие

Российская военная колонна в Риме попала на видео

Российская военная колонна, которая должна помочь Италии в борьбе с коронавирусом, попала на видео.
Lenta.ru 09:02
Происшествия

В Ростове-на-Дону взяли под наблюдение пассажиров рейса из Таиланда

Медики взяли под наблюдение всех пассажиров авиарейса из Таиланда в Ростов-на-Дону, на котором у женщины выявили коронавирус, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова.
РИА Новости 08:14
Здоровье

Депутаты Госдумы внесли законопроект о дистанционном осмотре пациентов

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий врачам дистанционно осматривать пациентов во время эпидемий.
Известия 08:50
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