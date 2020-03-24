ЦБ не считает ситуацию, сложившуюся в стране из-за коронавируса, кризисом, а потому не планирует в ближайшее время предпринимать решительных действий. При этом бизнес в России фактически «встал», заявил миллиардер Олег Дерипаска.

Дерипаска раскритиковал действия ЦБ во время пандемии

Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.

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Общество У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.

Транспорт РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса «Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.

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Происшествия В Ростове-на-Дону взяли под наблюдение пассажиров рейса из Таиланда Медики взяли под наблюдение всех пассажиров авиарейса из Таиланда в Ростов-на-Дону, на котором у женщины выявили коронавирус, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова.