Коронавирус
RT на русскомДерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть. Об этом он написал комментарий на своём сайте.
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В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-60-х годов.
— Олег Дерипаска, российский предпринимательРИА Новости вчера в 11:16
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Цена на нефть Brent поднялась более чем на три процента
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