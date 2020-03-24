Коронавирус
RT на русскомДерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть. Об этом он написал комментарий на своём сайте.
Читать в источнике
Оценить387
В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-60-х годов.
— Олег Дерипаска, российский предпринимательРИА Новости 11:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Дерипаска обвинил Центробанк в бездействии на фоне назревающих экономических проблем
Аргументы недели11:35
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 19:24, Ашберн
Шоу-бизнес
Джим Керри открыл флешмоб «Отрасти бороду в знак протеста»
Лос-Анджелес, США, 24 марта 2020, 12:56 — REGNUM Голливудский актер Джим Керри («Маска», «Вечное сияние чистого разума») решил выразить протест против вынужденного перерыва в работе, отрастив бороду.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести
Голосование по Конституции могут перенести. Новая дата пока не утверждена, сообщают «Ведомости».
Здоровье
Боявшийся коронавируса американец принял лекарство от малярии и умер
Житель американского штата Аризона принял лекарство против малярии и вскоре умер.
Авто
В продаже появился «антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот»
"Антарктическому" УАЗ "Патриот" достался кузов эксклюзивного цвета "Белый металлик", контрастные черные колесные диски, усиленный экспедиционный багажник на крыше, доступ к которому обеспечивает лестница, а также тканевая обивка сидений, обработанная водоотталкивающей пропиткой.
Экономика
Фондовые биржи США открылись ростом на 7–8%
Основные американские фондовые индексы растут на 7–8%, следует из данных торгов.
Политика
Россия завершила переброску помощи для борьбы с коронавирусом в Италии
Армия и оружие
National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО
National Interest: российский Т-95 мог стать кошмаром для НАТО. Танк был мобильным, хорошо бронированным и с большой огневой мощью.
Кино
Александр Роднянский снимет для «Кинопоиска» сериал о киберспорте
Первый сезон из десяти серий выйдет на «Кинопоиске» эксклюзивно в 2021 г. Съемками сериала занимается компания «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, работавших над такими картинами, как «Левиафан», «Дылда» и «Нелюбовь».
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Кино
Меган Маркл предложили озвучить персонажа в «Симпсонах»
Экс-звезда "Форс-мажоров" озвучила нескольких мультипликационных персонажей в анимационных фильмах компании.
Политика
Украина создаст «мозговой центр» по борьбе с последствиями COVID-19
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что провел во вторник видеовстречу с представителями аналитических центров, украинского бизнеса и офиса президента, в ходе которой стороны договорились о создании "мозгового центра" для борьбы с последствиями коронавируса.
Финансы
Американцы понижают доллар и стимулируют рост цены акций в мире
Соответственно вели себя валюты развивающихся стран, показали рост цены на нефть.
Общество
В гидрометцентре рассказали о погоде летом
В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Происшествия
У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса
Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.
Общество
Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом
Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Политика
Украина ведет переговоры о реструктуризации внешнего долга
Правительство Украины приступило к переговорам с иностранными кредиторами о реструктуризации внешнего долга из-за сложной ситуации в стране, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Авто
Volkswagen приостановит производство автомобилей в России
«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
Происшествия
Партию запрещенных лекарств изъяли на Сахалине
Выяснилось, что посылку заказа девушка. Запрещенные вещества она хотела продавать жителям Сахалинской области.
Армия и оружие
Минобороны: двое турецких военных ранены при подрыве патруля в Идлибе
Идлиб, Сирия, 24 марта 2020, 22:53 — REGNUM Двое турецких военных ранены в Идлибе при подрыве патруля на минах террористов, сообщил 24 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Финансы
Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту
Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Общество
Рошаль сравнил пандемию коронавируса с репетицией биологической войны
В интервью «России 24» президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль заявил, что пандемия коронавируса демонстрирует готовность современной системы здравоохранения к подобным ситуациям, а также является «репетицией биологической войны».
Общество
Врачи обнаружили новый скрытый симптом коронавируса COVID-19
По данным британских ученых, важным симптомом коронавирусной инфекции COVID-19 является частичная или полная потеря обоняния.
Гаджеты
NVIDIA представит мобильные GeForce RTX Super в ближайшие дни
Согласно прежним слухам, компания NVIDIA представит пять новых мобильных видеокарт поколения Turing.
Общество
ЦБ уточнил рекомендацию по выдаче наличных в банкоматах
Центробанк России разъяснил во вторник свою же рекомендацию относительно ограничения на фоне распространения коронавируса выдачи наличных в банкоматах.
Политика
Мишустин уволил Жарова с должности главы Роскомнадзора
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.