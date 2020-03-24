Коронавирус
RT на русскомДерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть. Об этом он написал комментарий на своём сайте.
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Общество
Власти Москвы приостановили оказание стоматологических услуг
Власти Москвы приостановили оказание стоматологических услуг, за исключением экстренных случаев, соответствующий указ мэра опубликован на портале мэра и правительства столицы.
Общество
В Москве приостановят льготный проезд на общественном транспорте
В Москве приостанавливается действие льготного проезда на общественном транспорте для людей старше 65 лет, студентов вузов и колледжей из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Армия и оружие
Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом
Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса
В Испании опубликовали новые данные статистики: всего там заразились коронавирусом 47 610 человек, умерли — 3 434.
Экономика
Российские ритейлеры предупредили о массовом банкротстве
Крупные ритейлеры и предприятия общественного питания составили коллективное обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Минпромторга Дениса Мантурова, предупредив о возможной волне массовых банкротств на рынке без поддержки со стороны государства.
Финансы
Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке
Среди банков, поднявших ставки – "Открытие" (ставка по ипотеке повышена на 1,5 процентных пункта, ставка по беззалоговым кредитам не изменилась), Совкомбанк (повышены ставки на вклады в рублях), "Тинькофф банк" (повышены ставки на рублевые и долларовые вклады).
Общество
В Боткинской больнице уточнили стоимость лечения от коронавируса
По словам главного врача медучреждения Дениса Гусева, выздоровление пациента действительно обходится от 60 до 200 тысяч рублей в зависимости от тяжести формы заболевания.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина
По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может выкупить Игало у «Шанхай Шеньхуа»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало, арендованный у «Шанхай Шеньхуа», может заключить полноценный контракт с клубом, сообщает Daily Mail.
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»
В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции».
Общество
Познер обратился к россиянам, которые не верят в коронавирус
Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять".
Политика
Премьер Украины сообщил о планах ввести в стране режим ЧС
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране планируется введение режима чрезвычайной ситуации на 30 дней из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Ростовской области зафиксирован первый случай коронавируса
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил первый случай коронавируса.
Хоккей
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Игры
Ubisoft бесплатно раздаёт Child of Light
Ubisoft начала бесплатную раздачу ролевой игры Child of Light для PC (Uplay).
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса нового типа Covid-19 в лучшем случае пойдет на спад летом, а в худшем – затянется до следующего зимнего сезона.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Киберспорт
Для Call of Duty: Warzone выйдет обновление, расширяющее арсенал
Общество
Правительство готовит рекомендации по ограничению работы российских ТЦ
Рекомендации по ограничению работы региональных торговых центров рассмотрит в среду Правительство РФ, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
Общество
В России могут почти полностью прекратить региональные перелеты
Международная ассоциация аэропортов (МАА) прогнозирует, что пассажиропоток региональных аэропортов РФ в марте упадет более чем на 60%, а в апреле - и вовсе может сойти на нет из-за ограничений в связи с коронавирусом, соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале ассоциации.
Транспорт
Загруженность московского метро упала на 44%
"По состоянию на 10:00 среду пассажиропоток метрополитена и Московского центрального кольца снизился на 44%, наземного общественного транспорта - на 32%, пригородных электричек - на 32%", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Футбол
ЦСКА рассчитался за Головина парой сеток и мешком мячей
Экс-руководитель селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал, как перешел в команду Александр Головин, выступающий в данный момент в «Монако», передает «Р-Споpт».
Общество
Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке
Энергетика
США в конце 2019 года обогнали Россию по экспорту СПГ в Европу
США в ноябре 2019 года стали крупнейшими поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и по данным на конец февраля сохраняют эту позицию, опережая традиционно главного экспортера СПГ в ЕС Катар, а также Россию, Нигерию и Алжир, заявило управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.
Футбол