Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть. Об этом он написал комментарий на своём сайте.

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

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