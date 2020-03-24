Коронавирус

RT на русскомRT на русскомДерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть. Об этом он написал комментарий на своём сайте.
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Кризис: последние новости 25 марта. Дерипаска раскритиковал ЦБ, остановка автозаводов и сколько нужно денег на спасение экономики

URA.Ru00:00

Дерипаска считает, что Центробанк «пробил дно», сохранив ключевую ставку

Коммерсантъвчера в 19:57

Дерипаска заявил о «пробившем дно в своем болотце» ЦБ

РБКвчера в 16:48

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

RT на русскомвчера в 16:31

Дерипаска заявил о «пробившем дно» Центробанке

Lenta.ruвчера в 15:33

Дерипаска раскритиковал Центробанк за действия во время пандемии COVID-19

News.ruвчера в 11:54

Дерипаска резко раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

РИА Новостивчера в 11:16
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Общество

Власти Москвы приостановили оказание стоматологических услуг

Власти Москвы приостановили оказание стоматологических услуг, за исключением экстренных случаев, соответствующий указ мэра опубликован на портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 07:38
Общество

В Москве приостановят льготный проезд на общественном транспорте

В Москве приостанавливается действие льготного проезда на общественном транспорте для людей старше 65 лет, студентов вузов и колледжей из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 07:30
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Армия и оружие

Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 04:10
Общество

Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса

В Испании опубликовали новые данные статистики: всего там заразились коронавирусом 47 610 человек, умерли — 3 434.
Lenta.ru 07:03
Экономика

Российские ритейлеры предупредили о массовом банкротстве

Крупные ритейлеры и предприятия общественного питания составили коллективное обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Минпромторга Дениса Мантурова, предупредив о возможной волне массовых банкротств на рынке без поддержки со стороны государства.
Моллы.Ru 07:11
Финансы

Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке

Среди банков, поднявших ставки – "Открытие" (ставка по ипотеке повышена на 1,5 процентных пункта, ставка по беззалоговым кредитам не изменилась), Совкомбанк (повышены ставки на вклады в рублях), "Тинькофф банк" (повышены ставки на рублевые и долларовые вклады).
Вести.Ru 23 марта в 21:46
Общество

В Боткинской больнице уточнили стоимость лечения от коронавируса

По словам главного врача медучреждения Дениса Гусева, выздоровление пациента действительно обходится от 60 до 200 тысяч рублей в зависимости от тяжести формы заболевания.
Форпост Северо-Запад 06:53
Общество

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
Коммерсантъ 04:15
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может выкупить Игало у «Шанхай Шеньхуа»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало, арендованный у «Шанхай Шеньхуа», может заключить полноценный контракт с клубом, сообщает Daily Mail.
Спорт-Экспресс вчера в 03:37
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»

В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
StarHit.ru 23 марта в 21:30
Политика

Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

Вести.Ru 06:15
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции».
RT на русском вчера в 09:56
Общество

Познер обратился к россиянам, которые не верят в коронавирус

Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять".
РИА Новости 02:10
Политика

Премьер Украины сообщил о планах ввести в стране режим ЧС

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране планируется введение режима чрезвычайной ситуации на 30 дней из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:34
Общество

В Ростовской области зафиксирован первый случай коронавируса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил первый случай коронавируса.
1rnd.ru 04:57
Хоккей

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Газета.Ru 06:37
Игры

Ubisoft бесплатно раздаёт Child of Light

Ubisoft начала бесплатную раздачу ролевой игры Child of Light для PC (Uplay).
Игромания.ру 02:56
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса нового типа Covid-19 в лучшем случае пойдет на спад летом, а в худшем – затянется до следующего зимнего сезона.
Татар-информ вчера в 23:33
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Киберспорт

Для Call of Duty: Warzone выйдет обновление, расширяющее арсенал

CyberSport.ru вчера в 05:51
Общество

Правительство готовит рекомендации по ограничению работы российских ТЦ

Рекомендации по ограничению работы региональных торговых центров рассмотрит в среду Правительство РФ, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
iReactor 05:03
Общество

В России могут почти полностью прекратить региональные перелеты

Международная ассоциация аэропортов (МАА) прогнозирует, что пассажиропоток региональных аэропортов РФ в марте упадет более чем на 60%, а в апреле - и вовсе может сойти на нет из-за ограничений в связи с коронавирусом, соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале ассоциации.
РИА Новости 06:15
Транспорт

Загруженность московского метро упала на 44%

"По состоянию на 10:00 среду пассажиропоток метрополитена и Московского центрального кольца снизился на 44%, наземного общественного транспорта - на 32%, пригородных электричек - на 32%", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Интерфакс 05:55
Футбол

ЦСКА рассчитался за Головина парой сеток и мешком мячей

Экс-руководитель селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал, как перешел в команду Александр Головин, выступающий в данный момент в «Монако», передает «Р-Споpт».
ProstoProSport 05:49
Общество

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

РБК вчера в 09:20
Энергетика

США в конце 2019 года обогнали Россию по экспорту СПГ в Европу

США в ноябре 2019 года стали крупнейшими поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и по данным на конец февраля сохраняют эту позицию, опережая традиционно главного экспортера СПГ в ЕС Катар, а также Россию, Нигерию и Алжир, заявило управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.
РИА Новости вчера в 20:08
Футбол

Кокорин признан лучшим игроком РПЛ в марте

Soccer.ru вчера в 04:08
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