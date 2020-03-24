Коронавирус
RT на русскомДерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть. Об этом он написал комментарий на своём сайте.
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В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-60-х годов.
— Олег Дерипаска, российский предпринимательРИА Новости 11:16
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Дерипаска обвинил Центробанк в бездействии на фоне назревающих экономических проблем
Аргументы недели11:35
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В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован
В МИД РФ подчеркнули, что речи о депортации всех граждан Украины, находящихся в России, не идёт.
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Аналитики Bloomberg прогнозируют сильнейший экономический кризис в еврозоне на фоне фактической остановки деловой активности из-за коронавируса.
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Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
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Около тысячи российских туристов не могут вернуться домой из Дубая
Ирина Тюрина рассказала о том, что более тысячи россиян не могут вернуться из Дубая на родину в связи с тем, что четыре рейса авиакомпании FlyDubai отменили.
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ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт
Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Общество
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В Депздраве Москвы рассказали, что пациенты с коронавирусной инфекцией, у которых болезнь протекает в лёгкой форме, не будут госпитализированы.
Общество
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Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом
Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
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РФС проверит договорной характер матча ПФЛ
Москва, 24 марта 2020, 12:49 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) и Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) проведут проверку матча между «Урожаем» и «Интером» на предмет возможного договорного характера игры.
Политика
Трамп заявил, что нужно снимать ограничения с частного сектора США
Вашингтон, 24 марта 2020, 21:35 — REGNUM Наложенные на работу американского частного сектора ограничения нельзя слишком долго сохранять, заявил 24 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, передаёт Fox News.
Общество
ВОЗ предсказала превращение США в новый центр пандемии коронавируса
Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис назвала США предположительным новым очагом пандемии коронавируса COVID-19.
Здоровье
Особый механизм заражения коронавирусом найден
Как сообщает ToDay News Ufa, коронавирус проникает в организм отличным от других микроорганизмов способом.
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой
Руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут на свой странице в Facebook назвал новые десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины «тяжелой и несбалансированной» техникой.
Общество
Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом
Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Армия и оружие
В ДНР опубликовали экстренное заявление из-за обстрела силовиков
В середине марта в результате обстрела Горловки со стороны украинских позиций пострадали мирные жители, в том числе один ребенок.
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Александр Емельяненко вызвал на бой Шлеменко
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко через Instagram обратился к Александру Шлеменко, предложив тому выйти с ним на ринг.
Шоу-бизнес
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Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Общество
ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им
Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Происшествия
В Калининграде полицейские нашли пятерых нарушителей карантина
В Калининградской области полиция привлекла к административной ответственности пятерых нарушителей карантинного режима.
Футбол
Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину
Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за ФК «Сочи» на правах аренды, привлекает большой интерес на трансферном рынке.
Происшествия
Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака
Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Музыка
«Евровидение-2020» хотят провести онлайн
Организаторы рассматривают возможность провести «Евровидение» в этом году онлайн, «чтобы поднять дух европейцев в непростые времена» и не оставить без внимания труд музыкантов.
Общество
Лев Лещенко госпитализирован в Коммунарке с двухсторонней пневмонией
Народный артист РСФСР Лев Лещенко госпитализирован в инфекционную больницу Коммунарки вместе с женой Ириной.
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