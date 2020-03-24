Коронавирус
RT на русскомДерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть. Об этом он написал комментарий на своём сайте.
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Политика
В Кремле обсуждают возможность отмены парада Победы
Общество
В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса
Активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
Политика
Шойгу призвал отрегулировать законодательство
Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законодательство, прикрываясь которым активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты.
Происшествия
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Политика
Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.
Здоровье
Депздрав назвал препараты для лечения COVID-19 на дому
Отмечается, что курс лечения будет считаться завершенным, если результаты двух тестирований на COVID-19 с разницей в двое суток, будут отрицательными.
Общество
Сергей Аксёнов запретил наращивать турпоток в Крым в апреле
В связи с распространением коронавирусной инфекции глава Республики Крым Сергей Аксёнов запретил искусственно наращивать туристический поток на полуостров в апреле.
Экономика
Костин сравнил влияние коронавируса и цен на нефть для экономики
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости Коронавирус для отечественной экономики гораздо хуже низких цен на нефть, считает глава второго по величине российского банка ВТБ Андрей Костин.
Культура
Скончался сценарист и писатель Илья Рубинштейн
Сценарист и писатель Илья Рубинштейн скончался в Москве 24 марта в возрасте 57 лет, сообщил ТАСС со ссылкой на его мать.
Общество
Собянин назвал число обязанных самоизолироваться пожилых москвичей
В Москве с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных жителей перейдут на обязательный режим самоизоляции.
Общество
В России за сутки выявили 163 случая заражения коронавирусом
За сутки в 20 российских регионах зарегистрировано еще 163 больных новым типом коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Общество
В Испании за сутки 738 человек умерли от коронавируса
По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 428 тыс. случаев заболевания, скончались более 19 тыс. человек, из больниц выписаны 109,9 тыс. пациентов.
Политика
Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса
Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовиться к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом
Все проверочные мероприятия в ВС РФ, нацеленные на повышение готовности к решению задач, связанных с новым коронавирусом, будут проведены только на полигонах Вооруженных Сил РФ, говорится в сообщении Минобороны России.
Наука
Нейроны поддерживают жизнедеятельность раковых стволовых клеток
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 апреля
Серьезные коррективы в жизнь россиян внес коронавирус. Индексация пенсий С 1 апреля у россиян вырастут пенсии.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса нового типа Covid-19 в лучшем случае пойдет на спад летом, а в худшем – затянется до следующего зимнего сезона.
Общество
Психиатр рассказал, как убедить родителей остаться дома из-за COVID-19
Главный внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе рассказал, как уговорить пожилых родственников не выходить из дома из-за угрозы распространения коронавируса.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Происшествия
В Туле две женщины заразились коронавирусом после контактов с больными
Две жительницы Тулы, у которых диагностирован коронавирус, не выезжали за рубеж и заразились после контакта с заболевшими, сообщает в среду облправительство.
Общество
В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Здоровье
Четыре новых случая коронавируса подтвердили в Красноярском крае
В Красноярском крае зафиксировали ещё четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 25 марта сообщили «РИА Новости».
Экономика
Крупнейшие фэшн-ретейлеры и сети общепита заявили Мишустину о риске массового банкротства
Некоторые ретейлеры находятся на пороге принятия вынужденных мер по временной приостановке деятельности розничных объектов из-за решений, принятых государственными органами или головными компаниями филиалов зарубежных сетей.
Транспорт
Дептранс: Количество пассажиров в столичном метро снизилось на 44%
Количество пассажиров московского метро по состоянию на 10:00 снизилось на 44%, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Общество
У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких
Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
Политика
Кабмин Украины анонсировал введение режима ЧС по всей стране
На территории Украины планируется ввести режим чрезвычайной ситуации сроком на 30 дней, заявил на заседании кабмина глава правительства Украины Денис Шмыгаль (трансляция заседания идет в аккаунте кабмина в сети YouTube).
Здоровье
На Украине подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
Число случаев обнаружения нового коронавируса на Украине увеличилось до 84.