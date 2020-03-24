Коронавирус

RT на русскомRT на русскомДерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть. Об этом он написал комментарий на своём сайте.
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Кризис: последние новости 25 марта. Дерипаска раскритиковал ЦБ, остановка автозаводов и сколько нужно денег на спасение экономики

URA.Ru00:00

Дерипаска резко раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

РИА Новостивчера в 11:16

Дерипаска заявил о «пробившем дно в своем болотце» ЦБ

РБКвчера в 16:48

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

RT на русскомвчера в 16:31

Дерипаска заявил о «пробившем дно» Центробанке

Lenta.ruвчера в 15:33

Дерипаска раскритиковал Центробанк за действия во время пандемии COVID-19

News.ruвчера в 11:54

Дерипаска считает, что Центробанк «пробил дно», сохранив ключевую ставку

Коммерсантъвчера в 19:57
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Политика

В Кремле обсуждают возможность отмены парада Победы

КМВ Новости 06:29
Общество

В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

Активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
Мой район (г. Москва) 04:04
Политика

Шойгу призвал отрегулировать законодательство

Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законодательство, прикрываясь которым активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты.
РИА Новости 04:47
Происшествия

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Политика

Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.
Gazeta.SPb 02:01
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

Вести.Ru 06:52
Здоровье

Депздрав назвал препараты для лечения COVID-19 на дому

Отмечается, что курс лечения будет считаться завершенным, если результаты двух тестирований на COVID-19 с разницей в двое суток, будут отрицательными.
Москва 24 вчера в 20:46
Общество

Сергей Аксёнов запретил наращивать турпоток в Крым в апреле

В связи с распространением коронавирусной инфекции глава Республики Крым Сергей Аксёнов запретил искусственно наращивать туристический поток на полуостров в апреле.
Независимое телевидение Севастополя 06:21
Экономика

Костин сравнил влияние коронавируса и цен на нефть для экономики

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости Коронавирус для отечественной экономики гораздо хуже низких цен на нефть, считает глава второго по величине российского банка ВТБ Андрей Костин.
РИА Новости 05:10
Культура

Скончался сценарист и писатель Илья Рубинштейн

Сценарист и писатель Илья Рубинштейн скончался в Москве 24 марта в возрасте 57 лет, сообщил ТАСС со ссылкой на его мать.
Rambler News Service 04:54
Общество

Собянин назвал число обязанных самоизолироваться пожилых москвичей

В Москве с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных жителей перейдут на обязательный режим самоизоляции.
РБК 07:26
Общество

В России за сутки выявили 163 случая заражения коронавирусом

За сутки в 20 российских регионах зарегистрировано еще 163 больных новым типом коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 04:39
Общество

В Испании за сутки 738 человек умерли от коронавируса

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 428 тыс. случаев заболевания, скончались более 19 тыс. человек, из больниц выписаны 109,9 тыс. пациентов.
Известия 07:10
Политика

Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса

Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовиться к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 09:58
Армия и оружие

Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом

Все проверочные мероприятия в ВС РФ, нацеленные на повышение готовности к решению задач, связанных с новым коронавирусом, будут проведены только на полигонах Вооруженных Сил РФ, говорится в сообщении Минобороны России.
РИА Новости 07:10
Наука

Нейроны поддерживают жизнедеятельность раковых стволовых клеток

Машины и Механизмы вчера в 12:01
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 апреля

Серьезные коррективы в жизнь россиян внес коронавирус. Индексация пенсий С 1 апреля у россиян вырастут пенсии.
Вести.Ru 04:39
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса нового типа Covid-19 в лучшем случае пойдет на спад летом, а в худшем – затянется до следующего зимнего сезона.
Татар-информ вчера в 23:33
Общество

Психиатр рассказал, как убедить родителей остаться дома из-за COVID-19

Главный внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе рассказал, как уговорить пожилых родственников не выходить из дома из-за угрозы распространения коронавируса.
РЕН ТВ 07:08
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Происшествия

В Туле две женщины заразились коронавирусом после контактов с больными

Две жительницы Тулы, у которых диагностирован коронавирус, не выезжали за рубеж и заразились после контакта с заболевшими, сообщает в среду облправительство.
РИА Новости 06:23
Общество

В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Газета.Ru 06:18
Здоровье

Четыре новых случая коронавируса подтвердили в Красноярском крае

В Красноярском крае зафиксировали ещё четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 25 марта сообщили «РИА Новости».
Сиб.фм 03:23
Экономика

Крупнейшие фэшн-ретейлеры и сети общепита заявили Мишустину о риске массового банкротства

Некоторые ретейлеры находятся на пороге принятия вынужденных мер по временной приостановке деятельности розничных объектов из-за решений, принятых государственными органами или головными компаниями филиалов зарубежных сетей.
ТАСС 04:02
Транспорт

Дептранс: Количество пассажиров в столичном метро снизилось на 44%

Количество пассажиров московского метро по состоянию на 10:00 снизилось на 44%, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Агентство Москва 05:47
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Общество

У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
ТАСС 05:17
Политика

Кабмин Украины анонсировал введение режима ЧС по всей стране

На территории Украины планируется ввести режим чрезвычайной ситуации сроком на 30 дней, заявил на заседании кабмина глава правительства Украины Денис Шмыгаль (трансляция заседания идет в аккаунте кабмина в сети YouTube).
РБК 07:21
Здоровье

На Украине подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

Число случаев обнаружения нового коронавируса на Украине увеличилось до 84.
ТАСС вчера в 04:28
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