В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-60-х годов.

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть. Об этом он написал комментарий на своём сайте.

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Общество Власти Москвы утвердили отсрочки по налогам и аренде для бизнеса Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила во вторник, что сегодня на заседании президиума правительства был принято постановление «Об отдельных мерах экономической поддержки в городе Москве», которое содержит первый пакет мер антикризисной поддержки столичного бизнеса.

Авто Volkswagen приостановил сборку машин в России "В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели, с 30 марта по 10 апреля 2020 года", — уточнил собеседник агентства.

Авто Российскому авторынку предрекли падение в апреле 2020 года Резкий рост спроса на новые автомобили в марте выведет рынок «в плюс», однако уже в апреле его ждет неизбежное падение.

Экономика Торговые центры предупредили о дефолте Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.

Общество Назван средний возраст погибших от коронавируса Со слов экспертов, средний возраст инфицированных составляет 45 лет, в то время как средний возраст жертв коронавируса — 82 года.

Шоу-бизнес Ольга Бузова госпитализировалась и проверяется на онкологию В своем Instagram актеры и артисты рассказывают о том, как проводят вынужденные отпуска, без возможности выехать за границу: кто-то наслаждается общением с семьей, кто-то «подсел» на компьютерные игры, Ольга Бузова же решила заняться своим здоровьем.

Общество В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».

Авто Обновленный Hyundai Santa Fe засветился на фото Впервые обновленный Santa Fe был замечен в начале этого года и теперь на форуме Naver появились свежие кадры новинки.

Транспорт РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины РЖД назначили специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

Политика ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян «В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.

Энергетика Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.

Общество Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим Пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями городские власти еще раз настоятельно рекомендуют соблюдать домашний режим.

Кино Роберт Дауни-младший может вернуться в Marvel Как стало известно, продюсерам пришлось таким образом вывести Железного Человека из сценария, потому что переговоры с Дауни-младшим зашли в тупик.