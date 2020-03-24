Коронавирус

RT на русскомRT на русскомДерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть. Об этом он написал комментарий на своём сайте.
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Олег Дерипаска
В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-60-х годов.
— Олег Дерипаска, российский предпринимательРИА Новости 11:16

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