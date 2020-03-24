Коронавирус
RT на русскомДерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть. Об этом он написал комментарий на своём сайте.
Читать в источнике
Оценить295
В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-60-х годов.
— Олег Дерипаска, российский предпринимательРИА Новости 11:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Дерипаска обвинил Центробанк в бездействии на фоне назревающих экономических проблем
Аргументы недели11:35
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 17:48, Ашберн
Общество
Власти Москвы утвердили отсрочки по налогам и аренде для бизнеса
Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила во вторник, что сегодня на заседании президиума правительства был принято постановление «Об отдельных мерах экономической поддержки в городе Москве», которое содержит первый пакет мер антикризисной поддержки столичного бизнеса.
Армия и оружие
Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе
Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Авто
Volkswagen приостановил сборку машин в России
"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели, с 30 марта по 10 апреля 2020 года", — уточнил собеседник агентства.
Происшествия
Найдена похищенная из роддома в Йошкар-Оле новорожденная девочка
Правоохранительные органы нашли младенца, которого, как предполагается, похитили из перинатального центра в Йошкар-Оле 23 марта.
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко рассказала, как вылечилась от коронавируса
Актриса Ольга Куриленко сообщила, что выздоровела после коронавирусной инфекции и чувствует себя хорошо.
Здоровье
В Петербурге больницам запретили плановый прием пациентов
В Санкт-Петербурге государственным и частным больницам запретили плановый прием пациентов.
Авто
Российскому авторынку предрекли падение в апреле 2020 года
Резкий рост спроса на новые автомобили в марте выведет рынок «в плюс», однако уже в апреле его ждет неизбежное падение.
Политика
СКР по Крыму возбудил дело в отношении Рефата Чубарова
Следователи СКР по Крыму возбудили уголовное дело в отношении главы запрещённого в России общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова.
Общество
Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома
Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
Экономика
Торговые центры предупредили о дефолте
Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Происшествия
У умершего в больнице им. Мухина пациента не выявили коронавируса
По словам собеседника агентства, пациенту была оказана все необходимая медицинская помощь.
Общество
Назван средний возраст погибших от коронавируса
Со слов экспертов, средний возраст инфицированных составляет 45 лет, в то время как средний возраст жертв коронавируса — 82 года.
Общество
Черногория ввела новые запреты в связи с эпидемией коронавируса
Черногория ввела новые запреты в связи с эпидемией коронавируса.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова госпитализировалась и проверяется на онкологию
В своем Instagram актеры и артисты рассказывают о том, как проводят вынужденные отпуска, без возможности выехать за границу: кто-то наслаждается общением с семьей, кто-то «подсел» на компьютерные игры, Ольга Бузова же решила заняться своим здоровьем.
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Авто
Обновленный Hyundai Santa Fe засветился на фото
Впервые обновленный Santa Fe был замечен в начале этого года и теперь на форуме Naver появились свежие кадры новинки.
Транспорт
РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины
РЖД назначили специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Космос
В России создан прототип навигационной системы для полётов к Луне
Общество
PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для жителей всех стран
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 400 тысяч
Более 104 тыс. пациентов выздоровели. В России, по данным, на 24 марта подтверждено 495 случаев инфицирования коронавирусом.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Футбол
Виллиан добился разрешения от «Челси» и вернулся в Бразилию
Нападающий «Челси» Виллиан вернулся в Бразилию после того, как получил разрешение от лондонского клуба покинуть Англию, сообщает Goal.com.
Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим
Пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями городские власти еще раз настоятельно рекомендуют соблюдать домашний режим.
Кино
Роберт Дауни-младший может вернуться в Marvel
Как стало известно, продюсерам пришлось таким образом вывести Железного Человека из сценария, потому что переговоры с Дауни-младшим зашли в тупик.
Наука
Открыт механизм трансформации стволовых клеток в органы
Именно FoxA2, как выяснили ученые на мышиных моделях, раскрывает ДНК, захватывая хромосомные белки, после чего активируется строго установленный набор генов, определяющий дальнейшую судьбу стволовой клетки – стать частью печени, мозга, кости или любого другого органа.