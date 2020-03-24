Коронавирус
RT на русскомДерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть. Об этом он написал комментарий на своём сайте.
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Названы причины нападок Дерипаски на ЦБ РФ из-за нефти и коронавируса
Национальная служба новостей05:28
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Рим, 25 марта 2020, 14:00 — REGNUM Пик заболеваемости коронавирусом в Италии должен прийтись на следующую неделю, 30 марта — 5 апреля, заявил в среду, 25 марта, заместитель главы Всемирной организации здравоохранения Раньери Гуерра.
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