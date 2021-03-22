Первый СевастопольскийДерипаска раскритиковал политику ЦентробанкаДерипаска отметил, что иностранные государственные банки смотрят на настоящие показатели и это помогает эффективно корректировать денежную политику.В источникеПервый СевастопольскийLenta.ruЦарьградDeita.ruПодробнее о событииДерипаска обвинил Центробанк в подыгрывании «восставшей оппозиции»News.ruвчера в 12:49Дерипаска обрушился на «гороскоп» ЦБ: «Самый ужасный прогноз»Царьградвчера в 11:47Метит в правительство: зачем Дерипаска воюет с ЦентробанкомDeita.ruвчера в 06:45Российский миллиардер обвинил Центробанк в работе на «восставшую оппозицию»Lenta.ruвчера в 11:39Дерипаска раскритиковал политику ЦентробанкаПервый Севастопольскийвчера в 09:02Дерипаска обвинил ЦБ в подыгрывании оппозицииСекрет фирмывчера в 11:42Показать ещёОценить9КомментироватьПоделиться