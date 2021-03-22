Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Первый Севастопольский

Дерипаска раскритиковал политику Центробанка

Дерипаска отметил, что иностранные государственные банки смотрят на настоящие показатели и это помогает эффективно корректировать денежную политику.В источнике
Первый Севастопольский
Lenta.ru
Царьград
Deita.ru

Подробнее о событии

Дерипаска обвинил Центробанк в подыгрывании «восставшей оппозиции»

News.ruвчера в 12:49

Дерипаска обрушился на «гороскоп» ЦБ: «Самый ужасный прогноз»

Царьградвчера в 11:47

Метит в правительство: зачем Дерипаска воюет с Центробанком

Deita.ruвчера в 06:45

Российский миллиардер обвинил Центробанк в работе на «восставшую оппозицию»

Lenta.ruвчера в 11:39

Дерипаска раскритиковал политику Центробанка

Первый Севастопольскийвчера в 09:02

Дерипаска обвинил ЦБ в подыгрывании оппозиции

Секрет фирмывчера в 11:42
Интересное

Заключенные Читы пожаловались в ЕСПЧ на проигрыш сборной России на ЧМ-2018

Заключенные Читы пожаловались в ЕСПЧ на проигрыш сборной России на ЧМ-2018 Осужденные за разбой Александр Нохрин и Евгений Кригер пожаловались в Страсбург на пытки в забайкальской колонии.
Коммерсантъ17:54