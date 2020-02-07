Экономика

ТАССТАССДерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

Накануне Дерипаска в своем канале высказался о важности снижения регулятором ключевой ставки "до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%".
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Дерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки

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Дерипаска раскритиковал Центробанк за снижение ключевой ставки

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Дерипаска назвал действия ЦБ первой подножкой правительству Мишустина

Ведомостивчера в 06:30

Российский миллиардер Олег Дерипаска критикует решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 6% годовых

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Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки

Lenta.ruвчера в 07:21

Дерипаска счел новую ставку ЦБ «первой подножкой» правительству Мишустина

РБКвчера в 06:56

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Коммерсантъвчера в 09:39
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Причиной массовой драки в Казахстане стал бытовой конфликт

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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
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Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Газета.Ru вчера в 12:07
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Счетная палата усомнилась в прогнозе Минэкономразвития

Счетная палата считает обновленный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 1,9% в 2020 году слишком оптимистичным и видит риски его недостижения.
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Депутаты Госдумы простились с депутатом от «Единой России» Айратом Хайруллиным, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
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Российская делегация не долетела до переговоров Путина и Лукашенко

Делегация направлялась на переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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Происшествия

В Шерегеше два человека пострадали при падении глыбы снега с крыши

Снег сошел с крыши кафе на двоих человек на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, они доставлены в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости 02:39
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Трамп уволил нескольких человек за показания против него

Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Интерфакс 02:03
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Происшествия

При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек

Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле были госпитализированы 120 человек.
RT на русском 05 февраля в 13:24
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

Политическая Экспертиза 05 февраля в 12:13
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:00
Наука

Специалисты уточнили состав мантии Земли

Специалисты утверждают, что вероятность того, что радиоактивные элементы присутствуют не только в коре Земли, но и в ее мантии, составляет 99%.
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Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
BFM.ru 01:20
Общество

Во Франции подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен сообщила о пяти новых случаях заражения коронавирусом в стране, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 04:29
Общество

В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

Как минимум 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана).
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Винник начал выходить из голодовки

Экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки и принимать пищу, сообщил российский посол в Париже Алексей Мешков.
RT на русском 04:12
Шоу-бизнес

Сергей Минаев рассказал, как проиграл жену в карты

К делу даже подключились правоохранительные органы, которые экстренно нас увозили, — рассказал в программе «Судьба человека» Минаев.
News.ru 04:37
Происшествия

Россиянин изнасиловал 16-летнюю студентку на кладбище

В Тамбовской области 35-летний местный житель изнасиловал 16-летнюю студентку колледжа на кладбище.
Lenta.ru 04:37
Армия и оружие

Американцы начали строительство новой базы в Сирии

Красная весна 03:40
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Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии

Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Газета.Ru вчера в 14:39
Общество

В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера

В Липецке некоторых первоклассников из школы №21, родители которых не смогли сдавать деньги на нужды класса, подвергали дискриминации, в частности, не позволяли пить воду из кулера, купленного на общие средства.
РИА Новости вчера в 20:20
Фигурное катание

Валиева победила на юниорском первенстве России

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Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

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Диетолог назвала главный симптом жировой болезни печени

Испанский диетолог Айтор Санчес рассказала о главном симптоме жировой болезни печени, а также объяснила, как правильно питаться человеку с таким диагнозом.
Вечерняя Москва 01:03
Технологии

Microsoft выпустила незапланированное обновление для Windows 7

Незапланированное обновление Microsoft для устаревшей Windows 7 призвано устранить «темную тему» на ПК пользователей.
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Культура

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

Создатели фильма «Сваты» поспешили сообщить радостную новость - съемки нового сезона культового сериала после нескольких лет застоя стартовали.
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Ляшко обвинил власти Украины в газовом обмане людей

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев, заявив, что власти страны вводят людей в заблуждение насчет причин изменения цен на газ.
Lenta.ru 01:30
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Netflix назвал запрещенные в ряде стран фильмы

Сотрудники стримингового сервиса Netflix составили перечень фильмов и сериалов, которые нельзя показывать в некоторых странах.
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Двое детей провалились под лед в Тосненском районе, один погиб

Сегодня утром, на карьере под поселком Шапки Тосненского района под лед провалились двое детей. При этом одного удалось вытащить.
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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