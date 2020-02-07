Экономика
ТАССДерипаска раскритиковал снижение ЦБ ключевой ставки
Накануне Дерипаска в своем канале высказался о важности снижения регулятором ключевой ставки "до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%".
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Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Армия и оружие
Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Экономика
Счетная палата усомнилась в прогнозе Минэкономразвития
Счетная палата считает обновленный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 1,9% в 2020 году слишком оптимистичным и видит риски его недостижения.
Общество
Депутаты Госдумы простились с Айратом Хайруллиным
Депутаты Госдумы простились с депутатом от «Единой России» Айратом Хайруллиным, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Политика
Российская делегация не долетела до переговоров Путина и Лукашенко
Делегация направлялась на переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Происшествия
В Шерегеше два человека пострадали при падении глыбы снега с крыши
Снег сошел с крыши кафе на двоих человек на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, они доставлены в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Политика
Трамп уволил нескольких человек за показания против него
Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Происшествия
При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек
Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле были госпитализированы 120 человек.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Наука
Специалисты уточнили состав мантии Земли
Специалисты утверждают, что вероятность того, что радиоактивные элементы присутствуют не только в коре Земли, но и в ее мантии, составляет 99%.
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
Общество
Во Франции подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен сообщила о пяти новых случаях заражения коронавирусом в стране, сообщает телеканал BFMTV.
Общество
В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
Как минимум 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана).
Общество
Винник начал выходить из голодовки
Экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки и принимать пищу, сообщил российский посол в Париже Алексей Мешков.
Шоу-бизнес
Сергей Минаев рассказал, как проиграл жену в карты
К делу даже подключились правоохранительные органы, которые экстренно нас увозили, — рассказал в программе «Судьба человека» Минаев.
Происшествия
Россиянин изнасиловал 16-летнюю студентку на кладбище
В Тамбовской области 35-летний местный житель изнасиловал 16-летнюю студентку колледжа на кладбище.
Армия и оружие
Американцы начали строительство новой базы в Сирии
Политика
Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Общество
В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
В Липецке некоторых первоклассников из школы №21, родители которых не смогли сдавать деньги на нужды класса, подвергали дискриминации, в частности, не позволяли пить воду из кулера, купленного на общие средства.
Фигурное катание
Валиева победила на юниорском первенстве России
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Здоровье
Диетолог назвала главный симптом жировой болезни печени
Испанский диетолог Айтор Санчес рассказала о главном симптоме жировой болезни печени, а также объяснила, как правильно питаться человеку с таким диагнозом.
Технологии
Microsoft выпустила незапланированное обновление для Windows 7
Незапланированное обновление Microsoft для устаревшей Windows 7 призвано устранить «темную тему» на ПК пользователей.
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
Создатели фильма «Сваты» поспешили сообщить радостную новость - съемки нового сезона культового сериала после нескольких лет застоя стартовали.
Общество
Ляшко обвинил власти Украины в газовом обмане людей
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев, заявив, что власти страны вводят людей в заблуждение насчет причин изменения цен на газ.
Кино
Netflix назвал запрещенные в ряде стран фильмы
Сотрудники стримингового сервиса Netflix составили перечень фильмов и сериалов, которые нельзя показывать в некоторых странах.
Происшествия
Двое детей провалились под лед в Тосненском районе, один погиб
Сегодня утром, на карьере под поселком Шапки Тосненского района под лед провалились двое детей. При этом одного удалось вытащить.